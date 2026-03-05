Sanremo, a San Romolo una notte tra stelle e galassie: torna la rassegna “Le Stelle sopra la città”

Sabato 7 marzo 2026, a San Romolo nell'entroterra sanremese, torna la rassegna invernale "Le Stelle sopra la città", con un evento dedicato alla scoperta del cielo stellato e in particolare delle galassie.



L'appuntamento, fissato per le ore 21 con una durata di circa un'ora, vi condurrà in un viaggio mozzafiato dal Sistema Solare ai confini dello spazio profondo. Si inizierà con l'osservazione a occhio nudo delle costellazioni, imparando a navigare il firmamento di fine inverno. Poi, grazie ai telescopi, sarà possibile osservare le nubi turbolente di Giove e la flebile luce di galassie distanti decine di milioni di anni luce. Isole di centinaia di miliardi di stelle, così remote che la loro luce ha viaggiato attraverso il cosmo per un tempo inimmaginabile prima di raggiungere i nostri occhi.



Ogni fotone catturato dai telescopi è partito da queste galassie quando sulla Terra non esisteva ancora l'essere umano. È un'esperienza che mette in prospettiva il nostro posto nell'universo e che pochi hanno la fortuna di vivere con i propri occhi.



Data l'instabilità meteo di questo inverno, la partecipazione è gratuita ma richiede prenotazione obbligatoria per aggiornamenti tempestivi. Prenotate inviando un messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554 o cliccando qui: https://wa.link/y48edj. L'ingresso è a offerta libera, con il ricavato a sostegno delle attività dell'associazione.







