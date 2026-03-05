 / Attualità

Attualità | 05 marzo 2026, 09:59

Imparare a salvare una vita, 'Giornata formativa BLSD' a Pigna (Foto)

Corso rivolto alla popolazione

Imparare a salvare una vita, 'Giornata formativa BLSD' a Pigna (Foto)

Una 'Giornata formativa BLSD' verrà organizzata il 29 marzo dalle 15 nella sala consiliare del comune di Pigna.

Il corso per imparare a salvare una vita è rivolto alla popolazione. Un'occasione unica per apprendere la rianimazione cardiopolmonare, l'utilizzo del defibrillatore, le manovre di disostruzione e la gestione dell'emergenza in attesa dei soccorsi.

Un'iniziativa proposta dalla Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia con il patrocinio del comune di Pigna. Per informazioni contattare Cristiana al 3202752335.

 

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium