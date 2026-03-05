Imparare a salvare una vita, 'Giornata formativa BLSD' a Pigna (Foto)

Una 'Giornata formativa BLSD' verrà organizzata il 29 marzo dalle 15 nella sala consiliare del comune di Pigna.
Il corso per imparare a salvare una vita è rivolto alla popolazione. Un'occasione unica per apprendere la rianimazione cardiopolmonare, l'utilizzo del defibrillatore, le manovre di disostruzione e la gestione dell'emergenza in attesa dei soccorsi.
Un'iniziativa proposta dalla Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia con il patrocinio del comune di Pigna. Per informazioni contattare Cristiana al 3202752335.