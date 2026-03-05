Al Castello di Perno un anno con Natalia Ginzburg: dieci incontri tra memoria femminile e voci contemporanee

Da mercoledì 11 marzo alle 18.30 fino a venerdì 6 novembre 2026 il Castello di Perno ospita un ciclo di dieci prestigiosi appuntamento dedicati a Natalia Ginzburg, alla memoria femminile e alle voci contemporanee. L’edizione 2026 rende omaggio a una delle voci più influenti del Novecento attraverso incontri con studiose, scrittrici e scrittori che ne esplorano eredità, relazioni e visione del mondo.

Gli eventi si svolgono nella Biblioteca Einaudiana, alle ore 18.30, con ingresso gratuito su prenotazione: eventi@castellodiperno.it.

Si apre l’11 marzo con l’incontro di Giulia Bassi dell’Università di Siena dal titolo “Il mestiere della parola: Natalia Ginzburg editor”. Il suo intervento analizza il lavoro editoriale di Ginzburg alla Giulio Einaudi Editore, le collane coordinate, la prima edizione italiana della Recherche di Proust e il suo stile rigoroso e innovativo, che le permise di affermare la propria autorità in un contesto culturale e lavorativo dominato dagli uomini. Gli incontri sono inseriti nel Festival letterario Cervo in blu d’inchiostro, patrocinato dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ne hanno riconosciuto l’elevata valenza formativa e culturale. I docenti possono iscriversi gratuitamente con il codice 102613 sulla piattaforma SOFIA, grazie all’Istituto Novaro.

Il Liceo Govone di Alba è partner dell’iniziativa; si ringraziano il Dirigente Scolastico Roberto Buongarzone, i docenti e gli studenti coinvolti e tutte le scuole del Piemonte e della Liguria che parteciperanno nella storica sala della Biblioteca Einaudi. Il proprietario del Castello, Gregorio Gitti, professore di diritto civile all’Università di Milano, sottolinea che il ciclo prosegue la tradizione inaugurata con il ciclo su Italo Calvino, con partecipazioni di rilievo nel mondo universitario e della narrativa contemporanea: Carlo Lucarelli, Mariapia Veladiano, Nadia Terranova, Piera Levi-Montalcini, Beatrice Manetti, Lucinda Buja, Daniela Cassini e Gabriella Badano e Alessandro Carassale, quest'ultimo affronterà anche il tema del rapporto tra vino e mondo femminile in occasione della festa per la vendemmia il 6 novembre. Un ringraziamento va alla prof.ssa Francesca Rotta Gentile, che con professionalità e passione cura gli incontri e ha ideato questo ciclo così originale e bello, ai ragazzi e docenti delle scuole partecipanti, alla Libreria La Torre e al designer fiorentino Walter Sardonini, autore del manifesto della rassegna. Rinnovare questa tradizione significa rinvigorire un impegno culturale che ci rende orgogliosi". Al termine di ogni incontro sarà offerto un aperitivo con i vini del Castello, per favorire un dialogo conviviale e la riflessione culturale.

Programma dei prossimi incontri:

- Mercoledì 22 aprile – ore 18.30

Francesca Sensini Université Côte d’Azur, Nizza

" Voci di casa, voci del mondo: Natalia Ginzburg e le scrittrici italiane del Novecento"

- venerdì 8 maggio – ore 18.30

Carlo Lucarelli, noto giallista e conduttore televisivo

"Dark Lady: il femminile nel giallo contemporaneo"

- Venerdì 5 giugno –ore 18.30

Mariapia Veladiano, già candidata al Premio Strega e preside.

"Fede e donna, dal romanzo Il Dio della polvere, ed Guanda"

- Mercoledì 1 luglio –ore 18.30

Daniela Cassini & Gabriella Badano, autrici.

"Le parole e il coraggio: Natalia Ginzburg e la Resistenza delle donne"

- Sabato 11 luglio – ore 18.30 Piera Levi-Montalcini, nipote del Premio Nobel per la medicina Rita Levi- Montalcini

"Rita Levi-Montalcini e Paola Levi-Montalcini: eredità e memoria"

- Mercoledì 15 luglio –ore 18.30

Beatrice Manetti dell' Università di Torino

"La vita e nient’altro: la narrativa di Natalia Ginzburg negli anni Settanta"

- sabato 12 settembre –ore 18.30 Lucinda Buja già del Dams Università di Genova e del Liceo Cassini di Sanremo

"Natalia Ginzburg e “La famiglia Manzoni”

- sabato 24 ottobre –ore 18.30

Nadia Terranova, già finalista al Premio Strega

"Quello che so di te: ereditare una voce, Natalia Ginzburg oggi"

- Venerdì 6 novembre – ore 18.30

Alessandro Carassale dell' Università di Genova, Presidente CeSVin)

"Donne, vino e cultura: dal mito alle imprenditrici contemporanee"

Per informazioni https://castellodiperno.it/newspress/



