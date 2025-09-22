Aria di Festival: a Sanremo hotel fino a 10mila euro per la settimana della kermesse

A Sanremo l’aria di Festival si respira già da settimane, e non soltanto sul fronte musicale. A pochi mesi dall’edizione 2025, la febbre da prenotazioni ha già fatto schizzare alle stelle i prezzi degli alberghi, trasformando la ricerca di una stanza in un’impresa da intenditori. Da evidenziare come, in molti tra gli operatori del settore, prenotano ormai da anni gli alberghi e le strutture ricettive un anno per l'altro. E' quindi difficile trovare sistemazioni per dormire.

Un rapido sguardo alle strutture disponibili rivela tariffe da capogiro per il periodo più atteso dell’anno, dal 24 al 28 febbraio. Per due persone, il costo medio di un soggiorno completo supera i 2.500 euro, con soluzioni più “economiche” che si aggirano attorno ai 1.500 euro. Nei luoghi più esclusivi, invece, le cifre lievitano vertiginosamente: 4mila, 5mila, fino a picchi di 8-10mila euro.

Le notti centrali del Festival si confermano le più ambite. Venerdì 27 febbraio, quando il Teatro Ariston ospiterà la tradizionale serata delle cover, e sabato 28, serata della finalissima, le prenotazioni sono già un assalto. In queste date, i prezzi partono da circa 600 euro a notte, salendo proporzionalmente in base alla vicinanza al cuore della kermesse e al livello delle strutture.

Un fenomeno che si ripete puntualmente ogni anno, ma che nel 2025 appare ancora più accentuato. Complice la crescente fama internazionale del Festival e il richiamo sempre più forte che la città dei fiori esercita su appassionati, addetti ai lavori e turisti provenienti da tutta Italia – e non solo – Sanremo si prepara a vivere una nuova, attesissima settimana da tutto esaurito.