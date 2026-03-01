 / Eventi

Carlo Conti saluta il Festival di Sanremo: "Felice del risultato, vado via molto contento"

Alla sua ultima edizione della kermesse: "Ringrazio la città e Bruno che mi ha portato a pescare in questi giorni". Nel 2027 il direttore artistico sarà Stefano De Martino

Carlo Conti lascia conduzione del Festival di Sanremo. Ieri sera il passaggio di testimone in diretta con Stefano De Martino che nel 2027 sarà ufficialmente direttore artistico e conduttore. 

"È stato un lavoro che è durato cinque anni, tre più due - commenta Conti - è stato molto divertente ed entusiasmante che ho vissuto con grande serenità. Sono felice del risultato, vado via con la medaglia d'oro e sono molto contento. Due mesi fa ho dato il mio no a continuare all'azienda e ho chiesto di fare questo passaggio di consegne in video, per me era molto importante, segno di forte coesione aziendale. Mi piaceva l’idea di essere tra un Festival dedicato al passato e quello che dà il testimone verso il futuro a Stefano".

"Per me uno degli elementi fondamentali è il rispetto. Ringraziamento ultimo alla Città di Sanremo che mo accoglie sempre con i fiori, la musica e il sole. Un ultimo ringraziamento a Bruno che mi ha portato a pescare in questi giorni a Sanremo!".

Prima di lasciare la conferenza stampa, Conti riceve il Premio della famiglia Vacchino. 

