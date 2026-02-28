Sanremo 2027, adesso è ufficiale: il nuovo conduttore sarà Stefano De Martino

Stefano De Martino sarà il conduttore e il direttore artistico del Festival di Sanremo 2027. L’annuncio è arrivato questa sera da Carlo Conti durante la diretta dell’ultima serata della kermesse.

De Martino, 36 anni, debutterà alla guida della 77ª edizione del Festival nel febbraio 2027.

Nato a Torre Annunziata, De Martino ha conquistato il pubblico con programmi come L'anno che verrà e Affari tuoi. Il suo stile ironico e coinvolgente lo ha reso un volto Rai di punta. Già ipotizzato per edizioni precedenti, questa volta l'annuncio è definitivo, dopo mesi di rumors e endorsement da Fiorello e altri big dello spettacolo.

La notizia era già stata annunciata dall'agenzia Adnkronos.

"Per la prima volta al Festival di Sanremo posso ufficialmente annunciare che Stefano farà il conduttore e il direttore artistico del prossimo Festival" ha annunciato Conti alle 23.14, scendendo in platea e andando al posto in cui De Martino era seduto.

"Ringrazio la Rai per l'opportunità, testa bassa e pedalare" ha commentato De Martino.

Durante tutta la settimana alcuni indizi avevano già fatto pensare al passaggio di testimone: "Non parleremo dell'edizione 2027 fino a sabato", aveva detto a inizio festival il direttore dell'Intrattenimento di Prime Time, Willimas Di Liberatore. Poi Carlo Conti ha annunciato che avrebbe passato volentieri il testimone ad un collega "più giovane" o a "una donna".

Anche questa mattina ha detto che lascerà al suo successore un "festival in ottima salute", prima di offrire un mezzo spoiler sull'annuncio parlando di una sorpresa per stasera, mentre i giornalisti lo interrogavano sulla futura direzione artistica. Ma, per non rovinare la sorpresa, ha voluto 'depistare' la Sala Stampa alimentando il dubbio: "Magari resto io".