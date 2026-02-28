"Fuori dal Palco” debutta a Sanremo: il nuovo salotto culturale che racconta il Festival oltre la scena

Ha debuttato con grande successo “Fuori dal Palco”, il nuovo format ideato in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, andato in scena nella splendida cornice di Palazzo Roverizio nell’ambito degli eventi collaterali della kermesse sanremese. L’idea nasce come uno spazio di confronto e racconto: un vero e proprio salotto culturale in cui giornalisti, esperti del settore, lookmaker, critici d’arte e cantanti si sono riuniti per commentare il Festival da una prospettiva diversa, lontana dal palco ma vicinissima al cuore dell’evento.

A moderare gli incontri l’attore Davide Mancini, attualmente in onda con la serie Portobello su HBO, in cui interpreta l’avvocato Raffaele Della Valle nella drammatica vicenda di Enzo Tortora. Il talk ha spaziato tra aneddoti, look e provocazioni, tra promossi e bocciati per le stravaganze viste su un palco considerato sacro come quello del Festival, trovando però un consenso unanime sulla qualità dei testi e della musica portati in scena. Numerosi gli ospiti accolti dal sindaco di Sanremo Alessandro Mager e dall’assessore alla Cultura Enza Dedali, che hanno fatto gli onori di casa nel Museo Palazzo Roverizio.

Nel corso delle due serate, molto partecipate dal pubblico, si sono alternati nel salotto di Fuori dal Palco la conduttrice Roberta Capua, Angelo Restuccia, la giornalista di moda Nenella Impiglia, Paola Picilli, la giornalista di Porta a Porta Nadia Alese, il direttore d’orchestra Giancarlo De Lorenzo, la cantautrice Valentina Curzi, il direttore di Lifestyleblog Bruno Bellini, Rosalba Veltri, la storica dell’arte Daniela Del Moro, lo stylist Giuseppe Troncone, il lookmaker Domix e la chef stellata Antonella Ricci, che ha creato per l’occasione una speciale proposta culinaria dedicata al Festival.

Davide Mancini ha commentato: “È stata una prima edizione di grande successo, grazie alla sinergia delle varie componenti che hanno reso Fuori dal Palco una realtà. Lavoreremo sin da subito affinché diventi un appuntamento fisso della kermesse e cresca sempre di più”. Accanto a lui nella nascita del format l’agenzia Zaccariacommunication. Il responsabile Giuseppe Zaccaria ha dichiarato: “È stata una corsa contro il tempo, ma siamo abituati alle grandi sfide. Coinvolgere professionisti di alto livello, guidati da un attore capace in veste di conduttore, ci ha resi certi fin da subito di un risultato ottimale”.