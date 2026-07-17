Sanremo accoglie l'arrivo de "Il Grande Viaggio": cinque amici in sella ai Ciao per sostenere il Gaslini

Trasformare il dolore in iniziative concrete per gli altri, a beneficio della ricerca: nasce con questo obiettivo l’idea di ripercorrere le tappe della Milano-Sanremo in sella al motorino-icona degli anni '80.

Cinque amici, cinque motorini d'epoca e un grande obiettivo solidale: è questo "Il Grande Viaggio" partito domenica 12 luglio da Pavia e che oggi venerdì 17 luglio arriverà a Sanremo, la tappa conclusiva.

Una sfida straordinaria e allo stesso tempo capace di suscitare emozioni che sono patrimonio di tutti, con i cinque Ciao protagonisti lungo lo storico tracciato della classica Milano-Sanremo, una delle competizioni ciclistiche più popolari e partecipate. Lo scopo dell'iniziativa è raccogliere fondi da devolvere interamente alla Fondazione Gaslininsieme ETS per l’Istituto Giannina Gaslini di Genova impegnato nella costruzione del Nuovo Gaslini, una "città della salute" a misura di famiglia.

I cinque ideatori dell’iniziativa hanno affrontato i quasi 300 chilometri della rotta originale, sfidando le pendenze storiche come il Passo del Turchino, la Cipressa e il Poggio. Un modo originale per attirare l’attenzione sul loro progetto, mentre la velocità ridotta del mezzo ha invitato tutti i partecipanti e i curiosi che hanno incrociato lungo la strada a una riflessione sull’importanza della lentezza, sul saper apprezzare quello che realmente conta nella vita senza dimenticare chi lotta e soffre in ogni momento.

"In un periodo di grandi difficoltà per ciascuno di noi, abbiamo deciso di guardare avanti per trasformare il nostro dolore in un’opportunità per fare del bene. Unendo le forze, abbiamo ideato questa avventura straordinaria, per coniugare il desiderio di sfida con un importante scopo sociale: vogliamo trasformare un momento tra amici in un gesto di speranza reale con il sorriso, perché crediamo che sia il punto di partenza imprescindibile per la vera solidarietà" dichiarano i cinque fondatori. "Il Grande Viaggio è quello che quotidianamente affrontano tutte le famiglie che combattono, insieme ai propri figli, per sconfiggere la malattia. Un percorso duro che purtroppo tutti noi conosciamo per esperienza diretta ma che può diventare anche formativo: una metafora della vita che, come tale, va affrontata insieme, Speriamo che questa iniziativa attiri l'attenzione di tanti donatori che, con un gesto di aiuto, possano contribuire a finanziare un ospedale di eccellenza che salva vite ogni giorno".

Ogni chilometro percorso è un'occasione per invitare il pubblico, gli appassionati e le aziende a donare per sostenere le cure e la ricerca dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova a favore dei piccoli pazienti oncologici.

I dettagli sulla data di partenza, le tappe intermedie e le modalità per effettuare le donazioni sono disponibili sul sito www.ilgrandeviaggio.it .



Appuntamento con i 5 protagonisti oggi all’arrivo a Sanremo alle 16.30 davanti al Teatro Ariston, simbolo internazionale della città.