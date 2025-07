Stop alle fasce orarie: da domani tunnel di Tenda aperto dalle 6 alle 21

Tunnel di Tenda, da domani e fino al 14 settembre, apertura ininterrotta dalle 6 alle 21. Stop, quindi alle fasce orarie decise lo scorso 27 giugno, quando vennero annunciate aperture a tempo: dalle 6 alle 9; dalle 12.30 alle 14.30 e dalle 18 alle 21.

Prova superata: si apre come nei weekend e come aveva chiesto din dall'inizio l'Italia.

Lo ha stabilito la Conferenza intergovernativa che si è svolta oggi 17 luglio.

La decisione arriva dopo due settimane di test positivi, durante i quali almeno 33 mila veicoli leggeri hanno approfittato delle finestre di apertura sperimentali, confermando l’importanza strategica di questa infrastruttura.

Così il MIT, per voce del viceministro Edoardo Rixi: "L’estensione dell’orario rappresenta un successo concreto per i territori alpini e costieri, favorendo il turismo sia verso le località montane del Cuneese, sia verso la riviera ligure e la Costa Azzurra, contribuendo alla ripresa economica delle vallate transfrontaliere. Una vittoria della cooperazione e della determinazione: la montagna torna ad essere ponte, non barriera".

Facendo un'analisi dei passaggi, ad ogni semaforo verde sono passati 220 mezzi.

Solo 12 gli eventi non previsti, tra veicoli che hanno avuto avarie in galleria o biciclette che sono entrate nel traforo anche se c'è il divieto di circolazione. "Sono state tutte affrontate e riportate alla circolazione nel giro di pochi minuti a condizioni ottimali. Quindi tutti i sistemi hanno funzionato in maniera perfetta e questo fa ben sperare anche per l'apertura 24 ore su 24, ma anche per magari rendere stabile il doppio senso di marcia senza l'utilizzo dei semafori.

Questo potrebbe avvenire dalla primavera prossima: "Consentirebbe sostanzialmente di avere da subito, senza la seconda canna, la transitabilità ininterrotta 24 ore al giorno in tutti e due i sensi di marcia".

“Una notizia attesa, un successo concreto che dà respiro ai nostri territori!”. Sono invece queste le parole del Senatore della Lega, Giorgio Maria Bergesio. “Desidero esprimere un ringraziamento sentito al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per il suo impegno costante e l'attenzione instancabile dimostrata nei confronti della provincia di Cuneo e dell'intero Piemonte - dichiara Bergesio -. Un ringraziamento doveroso va anche all’Amministratore Delegato Anas Andrea Gemme per il lavoro e la dedizione profusi. Questa estensione oraria non è solo un atto burocratico, ma un successo tangibile che favorirà il turismo verso le nostre meravigliose località montane e le riviere, contribuendo in maniera significativa alla ripresa economica delle vallate transfrontaliere. La montagna torna a essere ponte, non più barriera. Questo è un nuovo, fondamentale passo avanti”.

La prossima CIG è già fissata per il 12 settembre, data in cui verranno decisi i futuri orari di apertura. “La nostra speranza è che anche da parte francese i lavori possano avanzare con la medesima celerità e determinazione, affinché si giunga quanto prima alla riapertura del tunnel 24 ore su 24”, dice il Senatore Bergesio. Che conclude: “Continueremo a vigilare e a lavorare senza sosta per garantire la piena fruibilità di un’arteria vitale per la nostra economia e per i nostri cittadini”.