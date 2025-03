Sanremo e Ospedaletti uniscono le forze: collaborazione turistica per eventi e viabilità

I Comuni di Sanremo e Ospedaletti hanno intenzione di avviare una collaborazione turistica: nella giornata di oggi il sindaco Daniele Cimiotti accompagnato dall'assessore Simona Cecchetto hanno incontrato gli omologhi Alessandro Mager e Alessandro Sindoni per intavolare un primo discorso per lavorare insieme in occasione delle manifestazioni importanti che riguardano le due città, così da andare a risolvere quelle che sono le problematiche più importanti che si presentano in quelle occasioni.

Un incontro che punta quindi a migliorare ulteriormente la qualità degli eventi, afferma Cimiotti, come ad esempio la rievocazione storica automobilistica, andando a cercare una soluzione per le difficoltà logistiche che Ospedaletti si potrebbe trovare ad affrontare nel corso della manifestazione. Di ricambio Sanremo potrebbe ricevere aiuto durante il periodo del Festival, ad esempio sfruttando maggiormente la pista ciclabile come collegamento e disponendo aree di parcheggio a cui collegarsi direttamente, in modo da decongestionare il traffico sanremese, che si sa essere uno dei nodi più spinosi della settimana della kermesse. Tra le idee che potrebbero essere attuate anche la predisposizione di un servizio navetta.

Il problema della viabilità è stato in effetti uno dei principali di metà febbraio, legato al grande afflusso che il Festival porta, a cui si legano i lavori di Piazza Eroi che hanno ridotto ulteriormente il numero di parcheggi, dando vita a lunghe code, e cercare di decongestionare quanto più possibile il traffico è sicuramente un obiettivo da perseguire.

Importante l'aspetto legato alla pista ciclabile, una via di comunicazione in comproprietà tra i due Comuni che, in seguito anche ad alcuni interventi strutturali, ad esempio nella zona della galleria (come afferma lo stesso sindaco Cimiotti), per cui si sta valutando di avviare un progetto unico per riuscire a sistemarla: la ciclabile infatti è, oltre che un'importante via di collegamento per il territorio, anche un'interessante attrazione, grazie alle installazioni che permettono di ripercorrere la storia della Milano-Sanremo, dalle sue origini ai giorni nostri, con tanto di statistiche e curiosità legate alla Classicissima.