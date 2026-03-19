Sanremo, aperture straordinarie per le carte d’identità al Palafiori in vista del voto del 22 e 23 marzo

In occasione del referendum costituzionale in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo, il Comune di Sanremo ha disposto aperture straordinarie dell’Ufficio Carte di Identità presso il Palafiori, in corso Garibaldi.
L’iniziativa è stata organizzata per garantire a tutti i cittadini la possibilità di recarsi alle urne con un documento valido. Come si legge nel comunicato, “tali aperture straordinarie sono state realizzate per permettere ai cittadini di andare a votare con un documento in corso di validità”.
Nel dettaglio, l’ufficio sarà aperto secondo il seguente calendario:
- venerdì 20 marzo: dalle ore 9.00 alle 17.45
- sabato 21 marzo: dalle ore 9.00 alle 17.45
- domenica 22 marzo: dalle ore 7.00 alle 22.45
- lunedì 23 marzo: dalle ore 7.00 alle 14.45
Un servizio potenziato, dunque, pensato per agevolare soprattutto chi si trova con documenti scaduti o in scadenza proprio nei giorni del voto, evitando così disagi e garantendo il pieno esercizio del diritto di partecipazione democratica.