Festa di San Benedetto, Ventimiglia celebra il patrono d'Europa

Festa di San Benedetto a Ventimiglia. Il 21 marzo verrà, infatti, celebrato il patrono d'Europa.

Nella cappella ortodossa del priorato di San Michele, in vico dentro gli Staggi in Salita Largo, alle 10, si terrà la divina liturgia di San Giovanni Crisostomo in onore del Santo. Alle 11.45 vi sarà la processione verso piazza Colletta per rendere omaggio a San Benedetto, patrono dell'ordine monastico. Alle 12, invece, è prevista la cerimonia di giuramento solenne di eminenti membri del consiglio dei dicasteri per il triennio 2026-2028 mentre alle 12.45 vi sarà il pranzo ufficiale.

Nel pomeriggio, nella sala polivalente San Francesco nel centro storico, alle 16 vi sarà la cerimonia di investitura di novizi, cavalieri e dame della Gran Commenda d'Italia dell'ordine equestre di San Martino il Caritatevole. Seguirà l'installazione del Gran Commendatore e dei membri del Gran Consiglio d'Italia. Alle 18, infine, verrà proposto un concerto commemorativo dedicato a Jacques de Molay a cura della Gendarmeria Abbaziale Odv.