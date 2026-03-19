Sanremo, Casa Serena raggiunge la capienza massima di ospitalità

Significativo risultato per Casa Serena che, per la prima volta, dopo i progetti di sviluppo e gli investimenti avviati dall’amministrazione comunale, raggiunge la capienza massima. La struttura oggi registra infatti la presenza di 121 ospiti, di cui oltre il 70 % cittadini sanremesi.

“Un obiettivo importante che è stato ottenuto al termine di un processo di crescita costante – dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara – In un anno, infatti, abbiamo raddoppiato il numero di persone in struttura. Attualmente è stata raggiunta la capienza massima di ospitalità, tanto da aver dovuto aprire una lista di attesa per chi si fosse già prenotato. Nel frattempo proseguono anche i lavori di adeguamento del sistema antincendio per completare la messa in sicurezza dello stabile”.

“Si tratta di un risultato molto importante – comunica la cooperativa Ma.Ris., gestore della RP RSA Casa Serena - il cui merito va allo staff, dalla direttrice sanitaria al direttore, al coordinatore infermieristico, a tutto il personale assistenziale sanitario e alle tante associazioni di volontariato che in questi mesi hanno contribuito ad allietare le giornate degli ospiti”.

Casa Serena sarà presto dotata di un giardino terapeutico Alzheimer, per il quale è stata avviata una raccolta fondi anche attraverso il ricavato che sarà realizzato in occasione dello spettacolo "Pasta, amore e polizia” in programma lunedì 23 marzo, alle 21, al Teatro del Casinò di Sanremo. La raccolta servirà infatti a dotare la RSA comunale di un’area verde dedicata alla riabilitazione, un passo avanti fondamentale per la cura e il benessere dei pazienti. La natura diventa terapia, aiutando a ridurre lo stress, stimolare la memoria e migliorare la qualità della vita di chi affronta patologie neurodegenerative.

“Quella di lunedì non sarà quindi solo una serata di spettacolo ma un’occasione preziosa per fare del bene – prosegue Fulvio Fellegara – Voglio rivolgere un sentito ringraziamento al Rotary Club Sanremo Hanbury, al RC Sanremo e al RC Savona per aver promosso quest’iniziativa con così tanto entusiasmo. Sentire il sostegno delle realtà del territorio su temi così delicati, che mettono al centro la dignità della persona e il supporto concreto alle famiglie, è essenziale”.