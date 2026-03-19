Ventimiglia, lavori alla rotatoria di corso Genova: cambia la viabilità

Modifiche alla circolazione in arrivo per consentire lavori di manutenzione stradale. A partire dalle ore 20 di venerdì 20 marzo, saranno infatti attivati interventi di consolidamento e rifacimento dell’asfalto nella rotatoria situata tra via Tacito e corso Genova.

Il cantiere, che interesserà uno snodo viario particolarmente trafficato della città, comporterà una serie di variazioni temporanee alla viabilità che resteranno in vigore fino al termine dei lavori, previsto indicativamente per la metà della prossima settimana.

Nel dettaglio, sarà istituito l’obbligo di svolta a destra in direzione Bordighera per i veicoli provenienti da via Tacito, mentre sarà vietata la svolta a sinistra verso il centro cittadino.

Cambiamenti anche per chi arriva dal lungomare: i veicoli diretti verso il centro dovranno utilizzare percorsi alternativi come via Dante o altre direttrici disponibili. In alternativa, sarà possibile svoltare a destra da via Tacito su corso Genova, proseguire fino alla rotatoria di Cristo Re ed effettuare inversione di marcia, oppure imboccare via Basso per poi ricollegarsi al lungomare.