Sanremo, tornano le fioriere in piazza Colombo tra polemiche, caos parcheggi e attesa per la riqualificazione (Foto)

Sono iniziati questa mattina, da parte degli operai del comune, i lavori per sistemare nuovamente le fioriere che da anni sono presenti in piazza Colombo, di fronte al solettone. Una operazione che arriva, come sempre, dopo lo smontaggio delle installazioni per il Festival di Sanremo e che, quest’anno, sono state messe in atto anche dopo le tante polemiche derivate dal parcheggio ‘selvaggio’ di questi ultimi giorni.

Di fatto si torna alla situazione precedente mentre gli agenti della Polizia Municipale hanno chiuso l’accesso alla piazza per consentire che i lavori si svolgano in sicurezza. Al momento non vengono elevate multe alle auto parcheggiate ma, ovviamente, i proprietari vengono invitati allo spostamento delle stesse. Quanto accaduto in questi ultimi giorni ha ancora provocato una serie di polemiche ed anche di interventi in merito al futuro della piazza. Negli intendimenti del comune c’è quello di una riqualificazione totale con la volontà di utilizzare il solettone per manifestazioni ed appuntamenti di vario genere, con la focalizzazione in chiave Festival, per l’installazione del grande palco e di altre strutture, come accaduto negli ultimi anni.

A breve, infatti, verrà rimosso il grosso chiosco che, fino ad alcuni anni fa ospitava una edicola ed è in fase di dismissione il negozio dell’associazione Anffas, per la quale ovviamente il comune troverà una sistemazione. Con l’eliminazione del chiosco il solettone sarà quasi totalmente libero e potrà essere utilizzato per molti scopi turistici. Resta da capire cosa si vuole fare della piazza. L’installazione delle fioriere, infatti, non consentirà il parcheggio delle auto ma, di fatto, non potrà vietare quello di moto e scooter che, non dimentichiamo, sarebbero sistemate in totale divieto. Proprio questo parcheggio ‘selvaggio’, negli ultimi tempi ha creato non poco malumore anche se, gli utilizzatori dei mezzi a due ruote, lamentano da sempre la scarsità di stalli.

Nonostante il lavoro svolto negli ultimi tempi dalle diverse amministrazioni comunali, per la ricerca di nuovi luoghi dove parcheggiare scooter e moto (ed il loro numero sempre più elevato), chi si muove in centro trova sempre più difficoltà nel sistemare i mezzi a due ruote. E non dimentichiamo che, al momento, esiste un parcheggio in piazza Muccioli per sopperire all’assenza di piazza Eroi dove è in costruzione quello interrato per le auto. Ma, una volta terminato l’intervento le moto non torneranno sulla piazza, che ha un indirizzo diverso. Quindi, dove si potranno parcheggiare? E soprattutto: dove potranno farlo gli studenti del ‘Colombo? Domande difficili a cui rispondere, visto che tra l’altro in piazza Muccioli è presente un caos tremendo, dettato da moto e auto sistemate ovunque.

Tornando a piazza Colombo, almeno per ora tornano le fioriere e, immaginiamo, a breve anche le moto parcheggiate tra una e l’altra. Il tutto in attesa del progetto a cui sta lavorando l’amministrazione comunale.