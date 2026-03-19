Bordighera, identità di genere, confronto e solidarietà: grande partecipazione all’incontro del Lions Club Sanremo Ufficiali d’Italia

Una serata intensa e partecipata, all’insegna della consapevolezza e del dialogo su un tema di grande attualità. Si è svolto ieri, nella prestigiosa cornice del Grand Hotel del Mare Resort & Spa, l’incontro pubblico organizzato dal Lions Club Sanremo Ufficiali d’Italia dedicato all’identità di genere. L’evento, dal titolo “Identità di genere – tra congruenza e incongruenza”, ha richiamato un pubblico numeroso e attento, a conferma di quanto la comunità senta il bisogno di affrontare tematiche complesse con approccio scientifico e sensibilità umana.

A guidare la riflessione è stata la psicologa e psicoterapeuta Angela M. Caldarera, che ha accompagnato i presenti in un percorso di approfondimento sugli aspetti psicologici e sociali legati al benessere della persona, offrendo spunti di grande interesse e momenti di confronto. Soddisfazione è stata espressa dal presidente del Club, Costantino Dinielli, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa e il lavoro di squadra che ne ha permesso la realizzazione: “Affrontare un tema così delicato era una sfida che abbiamo voluto cogliere con convinzione – ha dichiarato –. Un ringraziamento speciale alla relatrice per la sua esposizione illuminante e alla nostra Cerimoniera per l’organizzazione impeccabile”.

La serata ha avuto anche un importante risvolto solidale: il ricavato sarà infatti devoluto al progetto “Vento di Ponente – cambio di rotta”, realizzato in collaborazione con ASL1 Imperiese, a sostegno di iniziative legate alla salute pubblica e al benessere della comunità.