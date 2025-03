Vallecrosia avrà la panchina del dialogo interculturale e interreligioso (Foto)

Vallecrosia avrà la panchina del dialogo interculturale e interreligioso. Verrà inaugurata ufficialmente venerdì 21 marzo alle 11 in piazza Erio Tripodi in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale.

L'iniziativa, a cura dell'associazione Veospss e con il patrocinio del comune di Vallecrosia, mira a promuovere una cultura di comprensione reciproca e armonia tra diverse culture e confessioni religiose. La panchina, elegantemente contraddistinta dallo stemma dell'ordine, sarà un simbolo tangibile di unità e dialogo.

La panchina ospiterà, inoltre, una targa speciale, portatrice del messaggio di dialogo tra le culture e religioni, nel rispetto della propria identità. Diventerà, perciò, un punto di incontro dove ognuno sarà invitato a sedersi, a condividere storie e a coltivare legami che vanno oltre le differenze culturali e religiose.

Il giorno dell'inaugurazione il sindaco pro tempore di Vallecrosia riceverà l'attestato ufficiale della panchina del dialogo firmato dal presidente dell'Alto commissariato per il dialogo interculturale e interreligioso dell'ordine, Adeeb Jawad Joudeh Alhusseini, custode, per diritto dinastico, delle sacre chiavi della chiesa del Santo Sepolcro di Gerusalemme e del sacro sigillo del Santo Sepolcro.