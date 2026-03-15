Serata dedicata al mondo giovanile del Lions Club Arma Taggia: un confronto aperto con dirigenti scolastici ed esperti (foto)

Serata Meeting del Lions Club Arma Taggia presso la sede, all’insegna della continuità sul filo conduttore dell’anno lionistico del Presidente Salvatore Taffari.



"L’approfondimento delle tematiche legate al mondo giovanile avanza senza interruzione - si spiega nel comunicato -. In contemporanea alla serata Meeting si sono organizzate relazioni con interlocutori del settore che hanno intrattenuto i soci Lions ed ospiti con interventi mirati sulle nuove generazioni in relazione al Progetto Giovani.

La Dottoressa Paola Baroni, Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Pastonchi di Arma di Taggia, la Dottoressa Elsa Perletti, Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Taggia-Valle Argentina, e la Dottoressa Stefania Guasco, del MeLab di Arma di Taggia-Centro di Promozione Salute e Psicologia Clinica Digitale, sono intervenute esponendo le proprie esperienze ed il proprio pensiero in merito al mondo giovanile evidenziando criticità ma altrettante opportunità che circondano la sfera dei ragazzi ai giorni nostri.

La competenza ed empatia delle relatrici hanno trasformato un intervento unilaterale in un dibattito costruttivo e di raffronto, centrando ancora una volta l’obiettivo fortemente voluto dai Lions, che si auspicano che questi incontri portino ad una crescita ed a una consapevolezza su quelle tematiche che si riscontrano nel confronto generazionale.

Gli interventi si sono conclusi passando la parola a Don Alessio della Parrocchia San Giuseppe e Sant’Antonio di Arma di Taggia e alla dott.ssa Chiara Cerri Consigliere Regione Ligure e Consigliere del Comune di Taggia, che sono anch’essi intervenuti sull’argomento della serata.

La serata è poi passata alla parte conviviale e si è conclusa con i ringraziamenti agli intervenuti da parte del Presidente In Coming Salvatore Taffari che a nome di tutto il Club ha espresso il sentimento accomunato da tutti i presenti".

