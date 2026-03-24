Sanremo, sala gremita a Villa Nobel per l’evento del Lions Club: “Pillole del Manuale Antipanico in Oncologia” contro fake news e disinformazione

Grande successo a Villa Nobel per l’evento organizzato dal Lions Club Bordighera Otto Luoghi: "Pillole del Manuale Antipanico in Oncologia: i social tra Fake e Verità"

Una sala conferenze gremita, lo scorso 20 marzo a Villa Nobel a Sanremo, ha confermato il grande interesse e la necessità di chiarezza rispetto al tema al centro del dibattito per la lotta alle fake news in oncologia.

L’incontro, organizzato dal Lions Club Bordighera Otto Luoghi sotto la presidenza di Axl Roberto Ferrandini, ha riunito medici e numerosi ospiti “ non addetti ai lavori” per affrontare un tema molto delicato del panorama sanitario moderno: la disinformazione scientifica.

A catturare l’attenzione della serata è stata la Dott.ssa Simona Manacorda, specialista in oncologia presso la divisione di senologica medica dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano; la Dott.ssa Manacorda, giovane figura nel panorama oncologico nazionale, negli ultimi anni si è dedicata con particolare attenzione al tumore della mammella, ricoprendo anche un ruolo strategico nella direzione medica di AstraZeneca a supporto della conduzione di studi clinici proprio in questo ambito.

Dalla diagnosi alla cura: professionalità ed empatia, uno dei perni della discussione, con una spiccata chiarezza espositiva, la Dott.ssa Manacorda ha ripercorso le tappe del paziente oncologico, definendo il momento della diagnosi come un vero e proprio “big bang emotivo” e ha sottolineato come il supporto dell’oncologo sia imprescindibile non solo sotto il profilo terapeutico, ma anche umano, per guidare il malato attraverso il progresso continuo delle terapie moderne.

Il contrasto alle Fake News:

Un altro momento fondamentale del dibattito è stato dedicato ai rischi derivanti dalle notizie false che circolano in rete, spesso alimentate da mere logiche di profitto; sono stati forniti dati, statistiche e strumenti pratici per difendersi:

• Verifica delle fonti: L'importanza di affidarsi a canali istituzionali.

• Strumenti digitali: e’ stato presentato il portale www.tumoremaeveroche.it, attivo dal 2018, come punto di riferimento per distinguere le verità scientifiche dalle bufale.

L’incontro ha confermato come la giusta conoscenza, unita a un approccio medico-paziente empatico e professionale, sia l'arma più efficace per affrontare il percorso oncologico senza ansie infondate.

L’evento non ha avuto solo una valenza divulgativa, ma anche una concreta solidarietà per il territorio. Grazie alla generosità dei partecipanti, sono stati raccolti 860 Euro, che saranno interamente devoluti alla Lilt di Sanremo. All’evento erano presenti il Presidente Dott. Battaglia e la Vicepresidente Signora Costanza Pireri, che hanno espresso profonda gratitudine per l'iniziativa.