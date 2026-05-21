Rotary Sanremo Hanbury: il Global Grant per l’orfanotrofio Kiridya, una serata per formazione e solidarietà internazionale

Ieri sera 19/05/2026 presso l’Hotel Villa Sylva di Sanremo, il Club Rotary Sanremo Hanbury ha organizzato una serata conviviale di formazione e di presentazione del Global Grant per il “Miglioramento dell’orfanotrofio Kiridya nel quartiere di Matoto di Conakry nella Repubblica di Guinea” approvato dalla Rotary Fondation. Il Presidente del Club Dott. Renato Veruggio ha aperto la serata presentando gli ospiti: l’Assistente del Governatore del Distretto 2032 Avv. Maurizio Foglino, il Dott. Daniele Martini della Association Martini Humanitaire di Ceriana e il Dott. Enzo Raimondo che hanno dato una viva testimonianza delle condizioni in cui vivono i ragazzi ospitati nell’Orfanotrofio mostrando, anche con la proiezione di fotografie, quanto siano necessari gli interventi di ristrutturazione e di formazione che è ora possibile realizzare con il contributi dei Club –Rotary che hanno aderito al progetto. Nel corso della serata il socio Fulvio Fusini ha poi spiegato come sia possibile accedere ai contributi della Rotary Fondation necessari per poter realizzare progetti di maggiore rilievo.

Il Club Rotary Sanremo Hanbury, unitamente agli altri Club del Ponente Ligure ed il Torino Next e Torino Est si è impegnato con un progetto umanitario che è giunto all’approvazione del Global Grant per migliorare le conoscenze, i comportamenti e le prassi comunitarie in materia di igiene, fornire un accesso equo ad acqua potabile e ridurre il rischio di proliferazione di malattie infettive e parassitarie garantendo infrastrutture e dotazioni igienico-sanitarie minime indispensabili .La struttura ricettiva dell’Orfanotrofio è risultata fondamentalmente priva di un adeguato locale cucina, locali igienici e di dormitori capaci di garantire le minime condizioni igienico-sanitarie oltre che di confort ambientale.

Con l’approvazione del Global Grant è ora possibile procedere:

1) alla realizzazione di un piccolo spazio da adibire a sala medica, al fine di consentire di poter operare le necessarie visite mediche, da parte dei dottori volontari, in locali igienicamente salubri e dotati di opportuna attrezzatura minima;

2) alla ristrutturazione di alcuni locali che in oggi versano in condizioni fatiscenti, in quanto la salute dei ragazzi passa sia attraverso l’uso di strutture salubri ma anche di strutture igieniche, con particolare riferimento ai locali cucina, ai bagni, alle sale dormitori, adeguamento degli impianti elettrici ed idraulici finalizzati anche a ridurre gli sprechi, sostituzione di serramenti, coibentazione dal caldo dell’area dedicata allo studio e del dormitorio attraverso il rifacimento del tetto e realizzazione di un impianto di condizionamento;

3) a rendere gli operatori e i ragazzi consapevoli dei comportamenti negativi che sviluppano il proliferare delle malattie e delle attuali modalità inadeguate di approvvigionamento dell’acqua

4) a sensibilizzare gli operatori e i ragazzi a modificare i loro comportamenti negativi attraverso un’adeguata formazione;

5) a stimolare gli operatori, i bambini e i giovani, una volta acquisita la dovuta consapevolezza e conseguente formazione, ad attivare ruoli di “monitor dell’igiene” (studenti più grandi a rotazione), oppure controlli regolari sull’igiene nella routine quotidiana dell’orfanotrofio, mediante compilazione di tabelle di registrazione, con attribuzione di punteggi – premi per aumentare la motivazione nei più piccoli per mantenere pratiche sicure anche dopo la conclusione del progetto.

E’ fondamentale comprendere, come l’iniziativa messa in campo dal Rotary Sanremo Hanbury ed i Club aderenti con il sostegno economico della Rotary Fondation sia quella di voler tutelare la vita dei bambini orfani che scappano anche da zone di guerra, attraverso sia la tutela della loro salute sia attraverso la creazione di uno spazio idoneo.