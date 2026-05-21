Il Lions Sanremo Matutia dedica una serata a emergenze sanitarie e longevità: focus su 112, anziani soli e buone pratiche per vivere a lungo

Presso il ristorante i canottieri il Lions Sanremo Matutia ha dedicato una serata a due argomenti di attualità: la soppressione del 118 e la Longevità, tema di studio nazionale Lions.

Vincenzo Palmero presidente della CRI di Bordighera e socio del Club ha suggerito il comportamento che ognuno deve mettere in pratica in caso di richiesta al 112, che risponde da Genova e che è il numero per tutte le emergenze, non solo quelle sanitarie. Soprattutto per le persone che vivono sole, in caso di cadute in casa o malori è necessario che abbiano con sé un telefono per poter comunicare lo stato di bisogno urgente. Spesso capita che gli anziani restino in casa parecchie ore prima di essere soccorsi.

Aver soppresso il 118 mette in difficoltà anche gli operatori sanitari che si trovano a gestire numerose situazioni.

La socia Ana Popovic, presidente dell’Associazione Donne Medico e responsabile del reparto Alzheimer dell’Istituto Don Orione di Sanremo ha parlato della longevità, tema di studio nazionale Lion. Ha analizzato il fenomeno della longevità in Italia e nel mondo; in Italia la Sardegna è la regione con maggior numero di ultracentenari ( 32) nel mondo il Giappone detiene il primato di una longevità legata ad una alimentazione a basso contenuto calorico.

La relatrice ha poi dato i consigli per vivere a lungo, mantenendo uno stile di vita sano, con un’alimentazione basata su frutta, verdura e poca carne, attivo dal punto di vista fisico ed intellettuale, senza troppo stress.

Anche lo stare insieme serenamente favorisce una longevità vissuta bene ed Ana ha mostrato alcune diapositive di ciò che viene organizzato al Don Orione, piccole feste, giochi, pittura, canto, prendersi cura di sé, tutte attività che stimolano la mente e fanno affrontare le malattie in modo positivo, permettendo a molti di raggiungere e superare i 100 anni.

Proprio per mettere in pratica i suggerimenti della socia, il Club invita a partecipare alla “giornata delle mura” che sarà domenica 31 maggio, quando, guidati dalla sempre attiva Anna Blangetti, con gli altri club Lion di Sanremo andremo a scoprire le antiche mura della Pigna, camminando alla scoperta di curiosità e cose belle del nostro centro storico, meta turistica che tanti di noi non conoscono.