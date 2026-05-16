Prosegue la campagna di prevenzione visiva per i bambini: screening gratuiti dell’UICI ogni primo sabato del mese

Prosegue con impegno, continuità e grande attenzione verso il territorio l’importante campagna di prevenzione visiva promossa dall’Unione Italiana dei Ciechi e degliIpovedenti – ETS APS, Sezione Territoriale di Imperia, dedicata ai bambini dai 3 agli 11 anni della provincia. Un’attività che la sezione porta avanti ormai da tempo e che continua a rappresentare uno dei servizi più significativi rivolti alle famiglie, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce dei disturbi visivi in età evolutiva.

Gli screening ortottici gratuiti vengono effettuati su appuntamento il primo sabato di ogni mese, alternando le due sedi territoriali dell’associazione:

- Imperia – Via T. Schiva 56

- Sanremo – Via Pallavicino 4

Attraverso questi controlli è possibile individuare precocemente problematiche quali: ambliopia (occhio pigro), strabismo, difetti refrattivi, altre anomalie dello sviluppo visivo. Patologie che spesso nei bambini possono non manifestarsi in maniera evidente, ma che, se diagnosticate tempestivamente, possono essere trattate efficacemente evitando conseguenze sul corretto sviluppo visivo, sull’apprendimento e sul percorso scolastico. L’iniziativa viene portata avanti dall’UICI di Imperia grazie al sostegno dei Club Lions del Distretto 108Ia3, da sempre sensibili ai temi della prevenzione e della tutela della vista, una delle principali cause umanitarie del mondo Lions.

Lo screening rappresenta infatti soltanto il primo passo di un percorso di attenzione e vicinanza alle famiglie. Nel caso in cui l’ortottista riscontri anomalie o ritenga necessari ulteriori approfondimenti, viene consigliata una visita specialistica oculistica. Qualora la famiglia non disponga di un oculista di riferimento, l’UICI di Imperia ha attivato una convenzione con la Dott.ssa Nadia Pollarolo, che offre gratuitamente la visita ai bambini segnalati durante i controlli. Non solo. Grazie ai progetti di solidarietà sostenuti dai Lions Club, se il bambino dovesse avere necessità di occhiali correttivi e la famiglia si trovasse in difficoltà, viene garantita anche la fornitura gratuita degli occhiali, affinché nessun minore venga privato del diritto a una corretta salute visiva per motivi economici.

“Crediamo fortemente nella prevenzione – sottolinea l’UICI di Imperia – perché un semplice controllo effettuato al momento giusto può fare davvero la differenza nella vita di un bambino. Vedere bene significa affrontare meglio la scuola, le relazioni e la crescita personale”.

Per prenotare uno screening ortottico gratuito è possibile contattare il Coordinatore del progetto:

Cesare Longordo – 347 2754456

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Imperia rinnova così il proprio impegno quotidiano a favore della salute visiva e dell’inclusione, continuando a investire nella prevenzione come strumento fondamentale di tutela e benessere per le nuove generazioni!



