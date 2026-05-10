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Solidarietà | 10 maggio 2026, 07:47

Vendita di piante ornamentali a scopo benefico, gazebo di Zonta Club di Sanremo in via Matteotti (Foto)

Per raccogliere fondi che andranno distribuiti in progetti finalizzati a migliorare lo stato delle donne

Vendita di piante ornamentali a scopo benefico, gazebo di Zonta Club di Sanremo in via Matteotti (Foto)

Lo Zonta Club di Sanremo, sabato 9 maggio in via Matteotti, ha allestito un gazebo per la vendita di piante ornamentali a scopo benefico.

Come ogni iniziativa del club, da sempre impegnato a supportare il mondo femminile, ha visto le socie spendersi per raccogliere fondi che andranno distribuiti in altri progetti finalizzati a migliorare lo stato delle donne.

L’energia messa al servizio della comunità, accompagnata dalla gentilezza e da un sorriso, sono stati gli elementi che da sempre contraddistinguono l’operato dello Zonta club.

 

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