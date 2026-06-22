Il Lions Club Sanremo Host dona oltre 1.000 euro in alimenti e sostiene il territorio (Foto)

Il Lions Club Sanremo Host ha concluso con successo le raccolte alimentari previste per il periodo, effettuando un’ulteriore donazione di derrate alimentari per un valore di oltre 1.000 euro, in collaborazione con il supermercato Basko di Sanremo. La consegna è avvenuta ai Frati Cappuccini e, nelle mani di frate Roberto, le scorte saranno destinate a sostenere numerose famiglie in difficoltà economica presenti sul territorio.

Nel corso dell’anno sociale il Lions Club Sanremo Host ha mantenuto costante il proprio impegno nei confronti della comunità, promuovendo e organizzando numerosi servizi e iniziative di beneficenza a favore di Sanremo e dei paesi limitrofi. Tra le attività realizzate, il Club ha voluto rafforzare il sostegno alle realtà locali più attive nel sociale attraverso donazioni mirate.

Oltre alla donazione alimentare ai Cappuccini, il Club ha infatti disposto un bonifico di 1.000 euro alla Giovane Orchestra di Sanremo, a sostegno delle attività musicali e formative rivolte ai giovani; 500 euro sono stati devoluti all’associazione Integrabili di Sanremo per progetti di inclusione; altri 500 euro sono stati destinati ai nostri Leo, per sostenere le iniziative giovanili del movimento lionistico.

Il Lions Club Sanremo Host ringrazia tutti i soci che hanno partecipato attivamente alle raccolte e alle donazioni, dimostrando con i fatti l’attaccamento ai valori di solidarietà e servizio alla comunità che ispirano il movimento lionistico. Un ringraziamento speciale va al presidente Giorgio Cravaschino, che si è distinto durante tutto l’anno per la guida e l’impegno profuso nell’organizzazione di numerosi services di questo tipo. La sua leadership ha permesso al Club di mantenere un sostegno costante e qualificato alla beneficenza locale, consolidando il ruolo del Club come punto di riferimento per le istituzioni religiose e le organizzazioni sociali del territorio.

Con queste iniziative il Lions Club Sanremo Host conferma come il volontariato organizzato possa tradursi in soluzioni concrete per le famiglie più vulnerabili, rafforzando la rete di solidarietà locale e promuovendo progetti che favoriscono inclusione, cultura e sostegno socio-economico.