Pirati in Moto, oltre 120 partecipanti tra l’entroterra ligure e Monesi: raccolti 1.100 euro per il progetto “Vento di Ponente - Cambio di Rotta” (Foto)

Passione per le due ruote e solidarietà hanno caratterizzato la XV edizione del Giro “Pirati in Moto”, il tradizionale motoraduno benefico che ha richiamato nell’entroterra ligure oltre 80 motociclette e 120 partecipanti. L’iniziativa ha permesso di raccogliere 1.100 euro, interamente devoluti al progetto “Vento di Ponente - Cambio di Rotta” (II edizione), dedicato alla riabilitazione nell’ambito della salute mentale sul territorio.

L’evento è stato organizzato dal CC Motorday, presieduto da Max Braccini, e dal MPTPClub Polizia di Stato - Delegazione di Imperia, con la collaborazione del Lions Club Ufficiali d’Italia - Sanremo Alpi Marittime.

La giornata è iniziata alle 9.30 al Bar Le Cave di Imperia, sede del ritrovo e delle operazioni di iscrizione accompagnate dalla colazione di benvenuto. Alle 10 la partenza della carovana, che ha attraversato alcuni dei più suggestivi scenari dell’entroterra ligure seguendo il percorso Imperia, Alassio, Albenga, Caprauna, Viozene e Monesi.

Intorno alle 13 i partecipanti hanno raggiunto il Ristorante Bar La Vittoria di Monesi, dove si è svolto il pranzo ufficiale con specialità locali. A seguire, una lotteria di beneficenza ha contribuito ad aumentare la raccolta fondi destinata all’iniziativa solidale.

Grazie alle quote di iscrizione e alle donazioni spontanee dei presenti, sono stati raccolti 1.100 euro a favore del progetto “Vento di Ponente - Cambio di Rotta” (II edizione), realizzato in collaborazione con l’ASL1 – Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze, la Fondazione Tender To Nave Italia, il Lions Club Sanremo Ufficiali d’Italia in qualità di capofila, Gli Amici di Colombo ODV e la Croce Rossa Italiana - Comitato di Sanremo.

Il progetto, della durata di un anno, si sviluppa in tre fasi e prevede tra le attività principali un’esperienza di cinque giorni a bordo del brigantino Nave Italia, con finalità riabilitative nell’ambito della salute mentale.

Al termine della manifestazione si sono svolti i tradizionali momenti di ringraziamento e premiazione. Il presidente del CC Motorday, Max Braccini, e il Capo Delegazione del MPTPClub Polizia di Stato - Delegazione di Imperia, Maurizio Wolfgang Mamino, hanno espresso soddisfazione per la numerosa partecipazione e per il comportamento responsabile tenuto dai motociclisti durante l’intero percorso.

Successivamente è intervenuto il presidente del Lions Club Ufficiali d’Italia, Costantino Dinielli, che ha ringraziato i partecipanti per il sostegno dimostrato e ha illustrato l’importanza della donazione a favore del service “Vento di Ponente - Cambio di Rotta” (II edizione).

La quindicesima edizione del Giro “Pirati in Moto” si è così conclusa con un risultato significativo, confermando la capacità dell’evento di unire turismo, amicizia tra associazioni e istituzioni e sostegno concreto a favore di progetti sociali del territorio.