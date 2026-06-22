Sanremo accende l'estate: Piazzale Pian di Nave centro di gravità permanente, sarà il cuore di concerti, cultura e grandi eventi (Foto)

C'è un luogo che, più di ogni altro, si prepara a diventare il simbolo dell'estate 2026 di Sanremo. Giorno dopo giorno, tra operai al lavoro, strutture che prendono forma e allestimenti sempre più visibili, il grande palco di Piazzale Pian di Nave si avvicina al momento del debutto.

Sarà (di nuovo) il centro di gravità della stagione estiva sanremese, il punto di incontro tra musica, spettacolo e cultura, con vista sul mare. Una conferma significativa, destinata a ridisegnare il calendario degli appuntamenti più attesi e a trasformare il lungomare in un grande teatro all'aperto.

I lavori stanno entrando nella fase decisiva proprio in questi giorni, con l'obiettivo di consegnare il palco in tempo per il primo grande evento in programma: il concerto di Goran Bregović, previsto per il 5 luglio, che inaugurerà ufficialmente la stagione estiva dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Da quel momento il palco non si fermerà praticamente più. Tra gli appuntamenti più attesi figurano le serate gratuite di One Night Summer Hits, che prenderanno il via il 18 luglio con due protagonisti molto amati dal pubblico più giovane, LDA e Aka7even, pronti a richiamare migliaia di persone sul lungomare per il primo grande concerto pop dell'estate.

Ma Piazzale Pian di Nave non sarà soltanto musica. Dopo l'ottimo riscontro dello scorso anno torneranno infatti anche i Martedì Letterari estivi, confermati nella suggestiva cornice affacciata sul mare. Un'occasione per coniugare cultura, incontri con gli autori e valorizzazione del patrimonio cittadino in uno degli scenari più belli della Riviera.

Tra le novità più significative c'è anche il trasferimento de La Notte dei Fiori, la tradizionale manifestazione conosciuta da tutti come Sanremo Estate. Dopo le indiscrezioni che nelle scorse settimane indicavano Piazzale Dapporto come possibile sede dell'evento, Sanremo Estate cambierà invece casa e approderà a Pian di Nave, rafforzando ulteriormente il ruolo di questo spazio come fulcro dell'intera programmazione estiva.

La scelta punta a concentrare in un'unica grande area gli eventi principali della stagione, valorizzando una location capace di coniugare il fascino del mare con un'organizzazione più funzionale per spettacoli di grande richiamo.

L'estate sanremese è ormai ai nastri di partenza e, mentre il palco prende forma sotto gli occhi di residenti e turisti, cresce l'attesa per un calendario che promette di animare la città per settimane. Musica dal vivo, grandi nomi, cultura e intrattenimento troveranno infatti in Piazzale Pian di Nave la loro casa, destinata a diventare il palcoscenico simbolo dell'estate 2026.