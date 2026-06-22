Settima bandiera blu consecutiva per Diano Marina, un riconoscimento di tutti e per tutti (Foto)

La cerimonia di consegna, svoltasi nel suggestivo scenario del porto, ha visto la partecipazione del Sindaco Cristiano Za Garibaldi e dell'Assessore Regionale al Turismo Luca Lombardi, entrambi unanimi nel sottolineare il valore di questo prestigioso riconoscimento. Presenti anche il Vicesindaco Bruno Manitta, gli Assessori Barbara Feltrin, Luca Spandre e Sabrina Messico oltre al Presidente del Consiglio comunale Francesco Bregolin e il Consigliere Gianluca Gramondo, insieme ai rappresentati dei balneari Provinciale e del Golfo Dianese (Monica Muratorio e Massimo Perato), alle autorità militari e alle associazioni del porto.

Il Sindaco Cristiano Za Garibaldi ha espresso profonda gratitudine a tutti i dianesi, riconoscendo il loro ruolo fondamentale nel raggiungimento di questo obiettivo. "Questo riconoscimento, che interessa l’intero litorale dianese, è il frutto di una visione condivisa e di un lavoro quotidiano portato avanti con serietà e convinzione," ha dichiarato il Sindaco. Ha inoltre evidenziato come, in un contesto regionale con così tante Bandiere Blu, essere tra le cinque località che vantano il riconoscimento per l'intero fronte mare, renda questo traguardo ancora più significativo e stimolante a fare sempre meglio.

L'Assessore Regionale al Turismo Luca Lombardi ha rimarcato il primato della Liguria a livello nazionale per il numero di Bandiere Blu, con 35 vessilli nel 2026, confermando la regione come leader indiscusso per la qualità delle sue coste. Lombardi ha sottolineato come l'ottenimento della Bandiera Blu non sia solo sinonimo di mare pulito, ma anche di servizi di alta qualità, gestione dei rifiuti, aree verdi, mobilità sostenibile e accessibilità delle spiagge.

Durante la cerimonia, è stato ricordato che i criteri per l'assegnazione della Bandiera Blu vanno oltre la sola qualità delle acque, includendo fattori cruciali come la raccolta differenziata, l'efficienza dei servizi offerti dagli stabilimenti balneari e dalle Gestioni Municipali. Questo sottolinea come il riconoscimento sia veramente "di tutti e per tutti", un attestato all'impegno congiunto di amministrazione, operatori e cittadini.

Le associazioni con sede nel porto di Diano Marina hanno inoltre evidenziato un altro fiore all'occhiello di Diano Marina: la presenza di una delle praterie di posidonia oceanica più estese del Mar Mediterraneo, un indicatore inequivocabile dell'eccellente qualità delle acque e della ricchezza dell'ecosistema marino locale. Diano Marina si fregia inoltre della Bandiera Lilla, per l'accessibilità, e della Bandiera Verde, riconoscimento internazionale assegnato agli istituti scolastici che promuovono la sostenibilità attraverso l'educazione ambientale.

L'Amministrazione Comunale ha rivolto un sentito ringraziamento a tutte le associazioni del porto che hanno ospitato la cerimonia e preparato un ricco buffet per le autorità e i presenti, contribuendo a rendere l'evento un momento di festa e condivisione per l'intera comunità.

Con la settima Bandiera Blu, Diano Marina non solo consolida la sua reputazione come meta turistica d'eccellenza, ma rinnova anche l'impegno a proseguire sulla strada della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, un modello virtuoso che la rende un esempio per l'intera regione e oltre.

