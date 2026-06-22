“Un quadrifoglio per la verde”: raggiunto l’obiettivo grazie alla generosità dei cittadini per la Croce Verde Arma Taggia

Si è concluso con successo il progetto “Un quadrifoglio per la verde” della Croce Verde Arma Taggia, un risultato reso possibile grazie alla straordinaria partecipazione e generosità dei cittadini.

Il Consiglio Direttivo e tutti i volontari hanno voluto esprimere un sentito ringraziamento a quanti hanno contribuito all’iniziativa, sottolineando come il sostegno ricevuto permetterà di potenziare il servizio e di garantire interventi essenziali per il territorio.

Il raggiungimento dell’obiettivo prefissato non è stato semplice, ma la risposta della comunità si è rivelata fondamentale per il buon esito del progetto. Ogni contributo, indipendentemente dall’entità della donazione, ha rappresentato un tassello importante per la realizzazione di questo traguardo.

“Un quadrifoglio per la verde” si conclude quindi con un messaggio di gratitudine rivolto a tutti coloro che hanno scelto di sostenere l’iniziativa, confermando ancora una volta il valore della partecipazione e della vicinanza della comunità.

Con infinita gratitudine, il Consiglio Direttivo e tutti i Volontari.