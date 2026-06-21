Ventimiglia, Bocciofila Roverino, Vallepiano è il nuovo presidente: Gullace il più votato nel direttivo

La Bocciofila Roverino ha rinnovato il proprio vertice: Costante Vallepiano è il nuovo presidente dell’Unione Bocciofila, eletto con 79 voti su 93, mentre 14 schede sono risultate bianche. Per Vallepiano si tratta di un ritorno alla guida del sodalizio dopo alcuni anni di pausa.

Molto partecipata anche l’elezione del Consiglio direttivo, che ha visto primeggiare Fabrizio Gullace con 59 preferenze, risultando il più votato. A seguire:

Severina Mattina — 42 voti

Bruno Zoccali — 36 voti

Graziella Gambeggi — 29 voti

Diego Zorzato — 28 voti

Nunzia Caputo — 27 voti

L’affluenza ha raggiunto il 59,24% degli aventi diritto, confermando quanto le elezioni interne siano ancora molto sentite all’interno della storica società fondata nel 1958.