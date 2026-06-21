Davide Re premiato a Savona con il prestigioso De Manincor: riconoscimento al talento e ai valori dell’olimpionico imperiese

L’olimpionico Davide Re, atleta imperiese e portacolori delle Fiamme Gialle, ha ricevuto sabato mattina il prestigioso Premio De Manincor, riconoscimento dal Panathlon Club Carlo Zanelli di Savona, presieduto da Enrico Rebagliati.

La cerimonia di premiazione si è svolta nella suggestiva Sala Rossa del Comune di Savona alla presenza di numerose autorità sportive e istituzionali.

L’evento è stato presentato da Laura Sicco giornalista e Fiduciario CONI della provincia di Savona, che ha rappresentato il Delegato Provinciale CONI Roberto Pizzorno.

Tra gli intervenuti ha portato il proprio saluto il Presidente del CONI Liguria Antonio Micillo, da sempre vicino alle iniziative del Panathlon e impegnato nella promozione dei valori dello sport. Presente anche l’assessore allo Sport del Comune di Savona Francesco Rossello, che ha sottolineato l’importanza di riconoscere e valorizzare gli atleti che rappresentano esempi positivi per i giovani e per l’intero movimento sportivo.

Particolarmente apprezzato l’intervento del socio del Panathlon Roberto Fresia, che ha ripercorso le tappe più significative della carriera di Davide Re, evidenziandone i risultati sportivi di altissimo livello, la partecipazione ai Giochi Olimpici e il contributo dato all’atletica italiana.

Davide Re, specialista dei 400 metri piani e primatista italiano della distanza, rappresenta una delle figure più importanti dell’atletica nazionale degli ultimi anni. Nel corso della sua carriera ha conquistato numerosi titoli e partecipato alle più importanti competizioni internazionali, diventando un punto di riferimento per le nuove generazioni di atleti.

Il Premio De Manincor si conferma così un importante appuntamento per il mondo sportivo savonese e ligure, volto a celebrare non solo i risultati agonistici ma anche i valori di impegno, correttezza, sacrificio e dedizione che lo sport sa trasmettere.

La manifestazione si è conclusa con la consegna del riconoscimento a Davide Re e con un caloroso applauso da parte del pubblico presente, a testimonianza della stima e dell’affetto che il campione ligure continua a raccogliere nel mondo dello sport.