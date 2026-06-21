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Attualità | 21 giugno 2026, 11:33

Ventimiglia, Assemblea straordinaria per l’Unione Bocciofila Roverino: oggi il voto per presidente e nuovo direttivo

Alle 14.30 soci chiamati alle urne dopo una serie di dimissioni: Costantino Vallepiano unico candidato alla presidenza, nove i nomi in corsa per il Consiglio

Ventimiglia, Assemblea straordinaria per l’Unione Bocciofila Roverino: oggi il voto per presidente e nuovo direttivo

Convocata per oggi alle ore 14.30 l'Assemblea generale  straordinaria dei Soci della Unione Bocciofila Roverino nata nel 1958 nella popolosa frazione di Ventimiglia .

"Al seguito di una serie di dimissioni a catena e con qualche polemica (come di consueto da queste parti), si svolgono oggi le elezioni per la presidenza e per eleggere il nuovo consiglio direttivo che avrà incarico per i prossimi 4 anni, saranno oltre 150 gli aventi diritto al voto.  Le novità statutarie impongono per la prima volta le elezioni del presidente e quelle dei membri del Consiglio Direttivo attraverso due schede separate. 

Succederà a Massimo Ambesi, l'unico candidato alla presidenza, un vecchio leone del sodalizio , il 'overinasco DOC' Vallepiano Costantino, per molti anni tra i più attivi collaboratori nell'era Paganelli. Sarà, invece, una bella lotta per i posti da consigliere tra i Soci : Berro Sandra, Caputo Nunzia, Fumagalli Alda Anna, Gambeggi Graziella, Gullace Fabrizio, Mattina Severina detta Rina, Zoccali Bruno, Zorzato Diego . Atteso per il tardo pomeriggio il responso delle urne. 

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