Fondazione Chiappori, il Presidente Federico: “Il lavoro di risanamento produce risultati concreti, recuperati 200 mila euro rispetto all’esercizio precedente”

Nel corso dell'ultima riunione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Chiappori è stato approvato il bilancio consuntivo, che evidenzia un significativo miglioramento della situazione economico-finanziaria dell'ente e conferma l'efficacia delle misure adottate nell'ultimo anno volte al raggiungimento del pareggio di bilancio.

“Il risultato approvato dal Consiglio di Amministrazione rappresenta il frutto di un lavoro puntuale e rigoroso svolto negli ultimi mesi - dichiara il Presidente Antonio Federico che prosegue - Grazie ad un'attenta attività di controllo della spesa, alla verifica delle poste di bilancio e a una più efficiente gestione delle entrate, siamo riusciti ad aumentare i ricavi e a ridurre il disavanzo da circa 353 mila euro a 154 mila euro, recuperando circa 200 mila euro rispetto all'esercizio precedente”.

Un risultato raggiunto anche attraverso una valorizzazione più efficace del patrimonio immobiliare della Fondazione, con la revisione dei canoni di locazione degli immobili di proprietà in linea con il mercato e la messa a reddito di terreni precedentemente inutilizzati.

“Siamo partiti da una situazione complessa - prosegue Federico -. Oggi possiamo registrare un'inversione di tendenza significativa grazie a una gestione più attenta e oculata delle risorse disponibili. Parallelamente abbiamo avviato una riorganizzazione interna che non ha inciso in alcun modo sulla qualità dei servizi offerti agli ospiti della struttura. Anzi, la Fondazione registra attualmente il pieno utilizzo dei posti disponibili e una lista d'attesa, seppur contenuta, che rappresenta un segnale importante di fiducia da parte delle famiglie e del territorio”.

“Abbiamo raggiunto un risultato che testimonia la serietà e l'impegno del Consiglio di Amministrazione. Ringrazio quindi i colleghi consiglieri Francesca Biancheri e Jessica Sacco, il direttore generale Mario Orlandi e tutto il personale che a vario titolo lavora nella struttura. Siamo consapevoli che il percorso di risanamento non sia ancora concluso, ma i numeri del bilancio dimostrano che la strada intrapresa è quella giusta e che l'ente può guardare al futuro con maggiore serenità e sostenibilità”.

L'approvazione del bilancio consuntivo conferma dunque l'impegno della Fondazione Chiappori nel perseguire una gestione improntata alla responsabilità, alla trasparenza e alla valorizzazione del proprio patrimonio, con l'obiettivo di garantire servizi sempre più efficienti e consolidare il proprio ruolo di punto di riferimento socio-assistenziale per il territorio.