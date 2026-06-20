Rigenerazione urbana, Scibilia: “La bellezza è un investimento per imprese e territorio”

Una giornata che ha dato a Sanremo una visibilità nazionale nel segno della bellezza. Il convegno di Regione Liguria sulla Rigenerazione Urbana svolto a Villa Ormond , dedicato ai temi della cura e rigenerazione del territorio , ha messo a confronto istituzioni, operatori pubblici e principali realtà del settore su prevenzione, territorio e patrimonio costruito, tematiche di assoluto interesse per le nostre imprese .

Confesercenti era presente con il presidente provinciale Sergio Scibilia, a conferma dell’interesse ad ambiti strettamente connessi. “La prevenzione e cura - dichiara il Presidente- delle infrastrutture e del territorio, la rigenerazione del patrimonio costruito e il ruolo delle grandi opere , possono essere le leve di trasformazione e innovazione del nostro territorio. Queste le priorità su cui oggi ci dobbiamo concentrare. Una rigenerazione del patrimonio pubblico e privato è una pronta risposta alla richiesta di benessere per i cittadini, con benefici economici immediati che si riversano sul sistema delle imprese. Un patrimonio immobiliare sano è il primo benvenuto ai nostri ospiti, valorizzando il concetto del bello. Infine dal confronto aperto in questa giornata è emerso che l’attenzione si sta progressivamente spostando dalla realizzazione dell’opera alla sua gestione nel tempo. Si tratta di un passaggio culturale e operativo che chiama direttamente in causa il modo in cui progettiamo, organizziamo e strutturiamo le informazioni.

Sotto questo profilo è necessario avere una base informativa solida: senza dati affidabili, qualsiasi strategia di gestione del costruito resta inevitabilmente parziale. Da qui emerge il ruolo del digitale e della intelligenza artificiale nel governo - conclude Scibilia- del ciclo di vita delle opere rinnovate”.