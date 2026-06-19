Bordighera dice addio a Villa Loreto: iniziata la demolizione (Foto e video)

Bordighera dice addio a Villa Loreto, uno degli edifici storici sorti nella stagione in cui la città divenne rifugio privilegiato per collegi e istituti francesi. E', infatti, iniziata la demolizione della struttura situata tra via Giulio Cesare e via Cagliari.

Costruito nel 1914 dalle suore della Congregazione della Presentazione di Maria, l'edificio di quattro piani con un enorme giardino intorno fu prima pensato come collegio, poi divenne una scuola, un luogo di formazione e scambio internazionale.

Con l'inizio dei lavori di demolizione Bordighera perde un importante patrimonio architettonico del primo Novecento per veder sorgere al suo posto un edificio residenziale, con pari volumetria ma differente sagoma, che avrà anche una piscina. Un pezzo di storia della città delle palme viene così cancellato per sempre.