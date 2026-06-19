Ventimiglia, tutela dell'incolumità pubblica: diversi alberi verranno abbattuti

Diversi alberi in via Veneto, in via Repubblica, nei giardini delle scuole e in alcune zone del centro a Ventimiglia verranno abbattuti. Un intervento considerato necessario dall'Amministrazione Di Muro, a fronte di una perizia accurata di un tecnico agronomo, per tutelare l'incolumità pubblica.

"A fronte di una perizia di un tecnico agronomo, saremo costretti ad abbattere alcuni alberi in città. Una decisione che nessuno prende a cuor leggero, perché il verde rappresenta una risorsa preziosa per Ventimiglia" - fanno sapere il sindaco Flavio Di Muro e l'assessore Domenico Calimera - "Allo stesso tempo, però, non possiamo voltarci dall’altra parte quando le condizioni delle piante possono rappresentare un rischio per la sicurezza di cittadini, turisti e automobilisti".

"Gli alberi rimossi saranno sostituiti nel più breve tempo possibile con nuove essenze, per continuare a valorizzare e preservare il patrimonio verde cittadino" - sottolinea il primo cittadino - "La sicurezza viene prima di tutto, senza rinunciare all’impegno per una Ventimiglia sempre più verde e vivibile".