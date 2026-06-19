MillionDay, la fortuna bacia Bordighera: centrata una vincita da un milione di euro

La fortuna torna a fare tappa nella provincia di Imperia. Nell'estrazione delle 20.30 di giovedì 18 giugno, il MillionDay ha regalato una vincita da un milione di euro a Bordighera, dove un fortunato giocatore ha centrato la combinazione vincente grazie a una giocata singola.

A riportare la notizia è Agimeg, l'Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco. La combinazione estratta è stata 3 - 20 - 25 - 42 - 47, numeri che hanno consentito al vincitore di aggiudicarsi il premio massimo previsto dal concorso.

Si tratta della ventunesima vincita milionaria del 2026 con il MillionDay, mentre dal lancio del gioco le vincite da un milione di euro hanno raggiunto quota 376. I numeri confermano il successo del concorso: dalla sua introduzione sono stati distribuiti complessivamente oltre 1 miliardo e 109 milioni di euro, con 125.589 vincite da almeno 1.000 euro.

Resta ora da capire dove sia stata effettuata la giocata vincente. Al momento, infatti, non è stato ancora reso noto il punto vendita di Bordighera che ha emesso il tagliando milionario.

Per il fortunato vincitore, la riscossione del premio seguirà la procedura prevista per le vincite di importo elevato. La richiesta di pagamento dovrà essere presentata presso una filiale di Intesa Sanpaolo oppure all'Ufficio Premi di IGT Lottery S.p.A. a Roma, allegando la documentazione richiesta.

Una volta completate le verifiche da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il premio verrà accreditato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. La vincita riporta così la provincia di Imperia al centro della cronaca della fortuna, con un milione di euro che cambia improvvisamente la vita di un giocatore di Bordighera.