Il Lions Club Sanremo dona oltre 1.500 euro in derrate alimentari alla Parrocchia della Mercede di San Martino

Il Lions Club Sanremo Host, in collaborazione con il supermercato Basko di Sanremo, ha confermato ancora una volta il suo ruolo fondamentale nella beneficenza locale, donando oltre 1.500 euro in derrate alimentari alla Parrocchia della Mercede di San Martino a Sanremo.

La donazione, che rientra nella missione istituzionale dei Lions, sarà impiegata per sostenere numerose famiglie in difficoltà economica presenti nel territorio.

Il parroco, Don Pietro, ha espresso particolare entusiasmo per l'iniziativa, garantendo che le derrate alimentari saranno distribuite con cura per aiutare tantissime famiglie povere della comunità. «Questo tipo di beneficenza continua è essenziale per il nostro lavoro pastorale e sociale», ha dichiarato Don Pietro.

Un anno sociale ricco di eventi di beneficenza Il Lions Club Sanremo Host ha mantenuto costante il suo impegno nella beneficenza, organizzando numerose iniziative a favore della comunità di Sanremo e dei suoi dintorni.

Il Club ringrazia in particolare tutti i soci che anche oggi hanno contribuito