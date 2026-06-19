Castel Vittorio investe sul territorio: via libera a una variazione di bilancio da oltre 85mila euro per sicurezza e servizi

Il Consiglio comunale di Castel Vittorio ha approvato all'unanimità la quarta variazione al bilancio di previsione 2026, sbloccando risorse che consentiranno di finanziare una serie di interventi considerati strategici dall'amministrazione per la riqualificazione del paese e il miglioramento dei servizi.

Il provvedimento prevede l'applicazione di 79.350 euro di avanzo libero di amministrazione e di 5.730 euro di avanzo vincolato, oltre all'iscrizione di nuovi contributi provenienti da Provincia e Regione. Tra questi figurano 3.155 euro destinati alla manutenzione delle strade provinciali e 23.200 euro di contributo regionale per il potenziamento della rete di videosorveglianza sul territorio comunale.

Le risorse saranno impiegate per finanziare numerosi interventi. Una parte consistente è destinata proprio alla videosorveglianza, con un investimento complessivo di quasi 29 mila euro, affiancato da fondi comunali. Previsti anche 12.810 euro per un nuovo impianto di illuminazione pubblica al servizio del nuovo parcheggio comunale, oltre a ulteriori stanziamenti per l'incremento dell'illuminazione esistente e per l'attivazione di nuovi contatori elettrici.

Tra gli altri interventi figurano il potenziamento della segnaletica stradale (8.500 euro), opere di rigenerazione urbana (9.000 euro), la manutenzione del verde con servizi di potatura (4.550 euro), l'acquisto di nuove dotazioni informatiche, incarichi professionali e la copertura del piano di rientro relativo all'ex Comunità Montana Intemelia.

Spazio anche alla promozione del territorio: il bilancio destina infatti 10.100 euro alle manifestazioni turistiche estive, iniziative che l'amministrazione ritiene importanti sia per la popolazione locale sia per l'attrattività dell'intera Val Nervia, anche in vista dell'arrivo dei visitatori stranieri durante la stagione estiva.