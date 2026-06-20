Bordighera, partono gli incontri settimanali della sindaca Marzia Baldassarre con i cittadini

Un filo diretto tra amministrazione comunale e cittadini. È l'iniziativa voluta dall’amministrazione di Bordighera, guidata dalla sindaca Marzia Baldassarre, che a partire da lunedì 22 giugno incontrerà la popolazione ogni settimana per ascoltare proposte, segnalazioni e istanze riguardanti la città.

L'appuntamento sarà fisso: ogni lunedì, dalle 9 alle 11, il primo cittadino sarà presente all'Ufficio Turismo, di fronte ai giardini del Palazzo del Parco, per ricevere chiunque desideri confrontarsi direttamente con l'amministrazione comunale. A turno, saranno presenti anche assessori e consiglieri comunali, con l'obiettivo di ridurre la distanza tra il Palazzo e la cittadinanza e favorire un rapporto sempre più diretto e costante con i cittadini.

Sono già iniziati, invece, gli incontri a Palazzo Garnier nelle giornate di martedì e giovedì pomeriggio, previo appuntamento da richiedere alla segreteria del sindaco scrivendo a segreteriasindaco@bordighera.it oppure telefonando allo 0184 272215. Presso la sede comunale, chi lo desidera potrà così interloquire direttamente con l’amministrazione.

L'iniziativa rappresenta la concretizzazione di uno degli impegni assunti durante la campagna elettorale da Bordighera Domani, la lista che ha portato all'elezione di Marzia Baldassarre e della sua amministrazione. «Lo stesso impegno sarà portato avanti anche nelle frazioni di Borghetto San Nicolò e Sasso, dove verranno organizzati incontri calendarizzati per favorire il confronto diretto con i residenti e garantire una presenza costante dell'amministrazione sul territorio», dichiara l’assessore Margherita Mariella.

«Proprio il confronto diretto con la cittadinanza, avviato nei mesi precedenti al voto - aggiunge l’assessore Alessandro Albanese - Ha evidenziato una forte richiesta di partecipazione alla vita pubblica e la volontà, da parte dei cittadini, di essere maggiormente ascoltati e coinvolti nelle decisioni che riguardano il futuro della città».

L'obiettivo dell'amministrazione è dunque quello di consolidare un dialogo costante e autentico con la popolazione, trasformando l'ascolto in uno strumento quotidiano di governo, riducendo la distanza tra il Palazzo e la comunità e rafforzando il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini.