Vallecrosia al Mare, apre il nuovo parcheggio nell'area ex Molinari. Perri: "Non si poteva più attendere"

"Oggi finalmente apre, in via provvisoria, libero e gratuito il parcheggio Molinari" - dice il sindaco di Vallecrosia al Mare Fabio Perri annunciando, a nome dell'Amministrazione comunale, l’apertura del parcheggio Molinari, detto 'parcheggio Goso', un’infrastruttura decisa e iniziata dalla precedente amministrazione.

"Atteso da diversi anni, sarà finalmente a disposizione di cittadini e visitatori in vista della ormai iniziata stagione estiva" - afferma con grande soddisfazione il sindaco Fabio Perri, che ha fortemente voluto accelerare l’iter per consentire l’apertura provvisoria dell’opera - "Un risultato raggiunto grazie a un intenso lavoro di squadra che ha coinvolto l’ufficio tecnico comunale e tutti i soggetti interessati dall’operazione. Già dallo scorso anno avevamo evidenziato come questo parcheggio fosse strategico per la città. Non potevamo permetterci di arrivare alla stagione estiva senza la disponibilità di quest’area di sosta. Grazie alla grande sinergia tra il nostro ufficio tecnico, il gestore, la direzione lavori, l’impresa esecutrice e l’istituto bancario coinvolto, tutti hanno accettato di imprimere una decisa accelerazione alle attività, mettendoci nelle condizioni di affrontare al meglio l’estate e di accogliere cittadini e turisti che scelgono le nostre spiagge. Si ringraziano, perciò, tutti i soggetti che sono intervenuti per rispettare le nostre esigenze e richieste".

In attesa che si concluda la configurazione delle casse e degli impianti informatici, l'apertura del parcheggio avverrà inizialmente senza l’applicazione del pagamento. "L’intervento, realizzato attraverso la formula del leasing in costruendo prevede, infatti, successivamente l’affidamento della gestione dell’area a un soggetto privato che per accordi e scelte fatte dalla precedente amministrazione prevederà il pagamento giorno e notte di questa area" - ricorda Perri - "Una volta completato il percorso di configurazione previsto dal leasing in costruendo, il parcheggio sarà, dunque, a pagamento. Una scelta, quella di pagare giorno e notte e senza abbonamenti, da noi non condivisa sin dal primo giorno, proprio per questo stiamo ancora lavorando sulla definizione delle tariffe. Grazie alla disponibilità del gestore, con il quale in questi giorni stiamo interloquendo, stiamo cercando di ottenere agevolazioni per i nostri cittadini, commercianti e turisti. La nostra intenzione è quella di introdurre una mezz’ora gratuita per chi accede al parcheggio e di escludere il pagamento nelle ore notturne, così da garantire un servizio equilibrato e attento alle esigenze dei cittadini, commercianti e dei visitatori".

"Sin dal primo giorno del nostro insediamento abbiamo analizzato con attenzione il progetto introducendo migliorie per le quali oggi esprimo soddisfazione per il lavoro di revisione del progetto, che ha consentito di migliorare sensibilmente l’aspetto dell’opera" - aggiunge il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Cristian Quesada - "Il lavoro di rivisitazione progettuale ha permesso di realizzare una struttura più qualificante ed elegante, in linea con l’immagine di una città che vuole continuare a crescere e che sta vivendo una fase di rinascita sotto il profilo del decoro e della qualità urbana e del verde".

"Si tratta di un’opera significativa che migliora l’accessibilità e i servizi a disposizione della comunità sul nostro lungomare e non solo" - dichiara il sindaco Fabio Perri sottolineando l’importanza strategica dell’intervento per il futuro della città - "L’apertura del parcheggio Molinari rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di miglioramento delle infrastrutture cittadine e nella valorizzazione del territorio con l’obiettivo di offrire servizi sempre più efficienti e adeguati alle esigenze della comunità e del turismo".