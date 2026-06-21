Ilaria Salerno, i primi 30 anni tra social, eventi e amore per Sanremo: "Per me è un nuovo inizio di vita"

Trent'anni vissuti con entusiasmo, autenticità e uno sguardo sempre rivolto al futuro. Ilaria Salerno, volto noto del territorio, influencer e protagonista di numerosi eventi tra Sanremo e Arma di Taggia, racconta una fase della sua vita che segna un passaggio importante, senza però rappresentare un punto di arrivo. "Non penso che la vita cambi al traguardo dei trent'anni; forse cambiano le priorità", racconta. "Mi sento più donna e più matura e sono sempre alla ricerca di insegnamenti e stimoli che la vita può offrirmi". Un percorso costruito, sottolinea, grazie ai valori trasmessi dalla famiglia: "Sono soddisfatta dei traguardi raggiunti, ottenuti soprattutto grazie all'amore dei miei genitori, che mi hanno cresciuta con il rispetto e l'educazione. I miei primi trent'anni li considero un nuovo inizio e una nuova partenza".

Una riflessione che si intreccia inevitabilmente con il mondo della comunicazione digitale, settore nel quale Ilaria è diventata un punto di riferimento. Secondo lei, i social network e l'intelligenza artificiale hanno trasformato profondamente il modo di vivere e di relazionarsi: "I social e, negli ultimi anni, l'intelligenza artificiale hanno cambiato, anzi direi stravolto, i ritmi e lo stile di vita di ciascuno di noi", spiega. Da insegnante, porta quotidianamente questa esperienza anche in classe: "Dico ogni giorno ai miei alunni che i social vanno usati nel modo giusto, perché possono essere un'arma a doppio taglio. Sono strumenti potentissimi, ma non bisogna diventarne dipendenti e occorre ricordarsi che esiste anche un mondo reale".

Autenticità e semplicità sono le parole chiave che guidano la sua presenza online. "Sulle mie pagine social cerco di trasmettere una realtà fatta di quotidianità, semplicità e autenticità, non di situazioni artefatte". Una convinzione che si accompagna anche alla riflessione sull'età giusta per avvicinarsi ai social: "Ritengo che debbano essere utilizzati solo dopo una certa età, perché gli adolescenti spesso non hanno ancora la piena consapevolezza dei rischi della rete". Senza dimenticare, però, le opportunità offerte dalle nuove tecnologie: "Oggi rappresentano uno strumento straordinario per comunicare, capace di semplificare il lavoro e aprire possibilità impensabili fino a pochi anni fa".

Profondo anche il legame con il territorio, che negli anni l'ha vista protagonista di alcune delle manifestazioni più rappresentative del Ponente ligure. Da Sanremo ad Arma di Taggia, Ilaria ha più volte prestato il proprio volto agli eventi simbolo della zona: "Sono molto legata al territorio, a Sanremo, dove abito, e più in generale a tutto il Ponente ligure. Ho vissuto per molti anni ad Arma di Taggia e sono molto legata anche a quella città", racconta. Tra le esperienze che ricorda con maggiore emozione ci sono il ruolo di madrina del Corteo Storico di Taggia per due anni consecutivi e la partecipazione ai Carri Fioriti di Sanremo in rappresentanza della città di Taggia.

Un amore che va oltre gli eventi, trasformandosi in un impegno concreto per valorizzare il territorio. "Faccio parte di quei giovani sognatori che non vogliono andare via dalla propria città, ma cercano di darle valore", afferma. Attraverso il suo lavoro e la rubrica pubblicata su SanremoNews, Ilaria ha raccontato negli anni le storie delle aziende storiche locali, contribuendo a far conoscere le eccellenze del territorio. E quando arriva il momento più atteso dell'anno, l'emozione resta immutata. "Durante la settimana del Festival, qui a Sanremo tutto si trasforma in pura magia", conclude, confermando quel forte legame con una città che continua a rappresentare il cuore della sua storia personale e professionale.