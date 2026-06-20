Sicurezza senza confini tra Imperia e Monaco: il direttore della Pubblica Sicurezza del Principato in visita in Questura

Nella giornata del 19 giugno 2026, il Direttore della Pubblica Sicurezza del Principato di Monaco, Eric Arella, si è recato in visita presso la Questura di Imperia, dove è stato accolto dal Questore della provincia, dott. Andrea Lo Iacono, accompagnato dal Vicario del Questore, dott.ssa Maria Edvige Strina.

L’incontro, svoltosi alla presenza dei dirigenti e dei funzionari della Questura di Imperia, dei Commissariati di P.S. di Sanremo e Ventimiglia, nonché degli omologhi monegaschi, si è tenuto in un clima di cordiale e proficua collaborazione istituzionale.

La visita rappresenta un ulteriore momento di consolidamento delle positive relazioni instaurate negli ultimi anni tra la Polizia di Stato e le Autorità di Pubblica Sicurezza del Principato di Monaco, nell’ottica di una sempre più efficace sinergia internazionale.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati temi di comune interesse, con particolare riferimento all’organizzazione delle rispettive strutture di polizia e alle modalità operative adottate nei diversi contesti territoriali. Il confronto ha offerto importanti spunti di riflessione e analisi, arricchendo il bagaglio professionale dei partecipanti e rafforzando la reciproca conoscenza tra istituzioni chiamate a operare in territori geograficamente vicini e caratterizzati da comuni esigenze di sicurezza.

La cooperazione tra la Polizia di Stato e le Forze di Polizia di altri Paesi trova infatti il proprio presupposto nelle buone relazioni istituzionali, nel dialogo costante e nella conoscenza diretta dei rispettivi interlocutori.

Il Questore Lo Iacono ha espresso viva soddisfazione per l’incontro e per il proficuo confronto avuto con il Direttore della Pubblica Sicurezza monegasca, Eric Arella, sottolineando l’importanza di proseguire nel percorso di collaborazione già avviato, a beneficio della sicurezza dei cittadini e del rafforzamento dei rapporti tra le istituzioni.

