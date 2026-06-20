Pornassio, inaugurato il nuovo centro sportivo di Nava: investimento da oltre 250 mila euro per rilanciare il Colle

L’assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola e il sindaco di Pornassio Vittorio Adolfo hanno inaugurato oggi il nuovo centro sportivo del Colle di Nava. Il lavoro da oltre 250mila euro, finanziato dalla Regione Liguria e dal Comune di Pornassio, che ha portato a una riqualificazione di un’importante area verde al centro della frazione di Nava. In particolare, il parco ospiterà al suo interno: un bike park, un campo da calcio a cinque, un campo da tennis, campi da bocce e potrà fungere anche da elisuperficie.

L’opera completa una più ampia riqualificazione dell’area iniziata nel 2022 con la riqualificazione del limitrofo piazzale della Croce Bianca grazie a un investimento regionale di 180mila euro e un cofinanziamento del Comune di 20mila euro.

“Una nuova area verde dedicata allo sport per Nava, per i residenti, per i turisti e per chi transita da questo bellissimo borgo al confine tra la nostra Liguria e il Piemonte – dichiara l’assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola -. Un bel progetto dell’amministrazione comunale di Pornassio che, come Regione Liguria, abbiamo sostenuto andando a completare quanto già fatto con il vicino piazzale della Croce Bianca. Nella sola valle Arroscia, dal 2021 a oggi, abbiamo investito oltre 3 milioni di euro in rigenerazione urbana per 15 diversi interventi, due, con 430mila euro di stanziamento complessivo, in questa frazione. Numeri che sono segno tangibile del nostro impegno per questo territorio e per il generale recupero di aree, vie, piazze, strade ed edifici rimasti indietro”.



“Il parco ha sempre rappresentato un importante luogo di incontro e di aggregazione per la comunità e per i numerosi turisti – aggiunge il sindaco di Pornassio Vittorio Adolfo-. Negli ultimi anni, però, versava in uno stato di progressivo degrado. Per questo motivo, come amministrazione comunale, abbiamo deciso di investire in un progetto di riqualificazione capace di restituire valore a un’area strategica, migliorando al tempo stesso l’offerta turistica e sportiva del nostro territorio. Questo importante progetto è stato reso possibile grazie al contributo di 250mila euro concesso dalla Regione Liguria, in particolare dall’assessorato all’Urbanistica. Desidero ringraziare l’assessore Marco Scajola per il sostegno e l’attenzione dimostrati nei confronti del nostro Comune, che oggi ci consentono di raggiungere questo significativo traguardo”.



Presente all'inaugurazione anche l'assessore regionale all'Entroterra Alessandro Piana che spiega: "Quest’opera conferma l’attenzione di Regione Liguria verso l’entroterra e la volontà di investire in strutture ricreative che migliorano la qualità della vita e rafforzano l’attrattività dei territori. Il nuovo eliporto si inserisce nella rete strategica regionale a supporto delle emergenze e della protezione civile, affiancando gli interventi che stiamo portando avanti nelle aree interne per incrementare la sicurezza dei cittadini, tra cui la realizzazione di nuove vasche antincendio per attività di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi".