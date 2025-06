Sanremo: nuovo marciapiede in zona Tre Ponti, dopo l'asfalto interviene il Comune per costruirne 100 metri (Foto)

Verranno svolti dal Comune di Sanremo i lavori per la sistemazione del marciapiede all’inizio della strada dei Tre Ponti. Una volta terminato il lavoro di Rivieracqua che ha realizzato l’asfalto su tutta la via per ricoprire l’intervento di sostituzione della tubazione del Roya, ora sarà il comune ad intervenire per realizzare il marciapiede.

Predisposto dal Dirigente del settore lavori pubblici, Danilo Burastero, sarà fatto interamente con gli autobloccanti e sarà completamente nuovo, unendo il tratto già presente fino alle abitazioni vicine. Sono circa 100 metri di marciapiede, molto utilizzato dai bagnanti che in estate riempiono gli stabilimenti balneari ma anche dai residenti.

Il costo del lavoro è di 70mila euro ed il Comune lo ha affidato alla Sanremo Piante.