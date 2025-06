La provincia di Imperia in festa: dalla musica ai sapori tradizionali, un weekend ricco di eventi

Questo weekend la Riviera si accende di eventi, con la musica protagonista indiscussa. Il 21 giugno si celebra la Festa della Musica, un'iniziativa nata in Francia nel 1982 dall'allora Ministro della Cultura Jack Lang, e diffusasi rapidamente in tutta Europa e nel mondo. L'idea era semplice ma rivoluzionaria: invitare musicisti dilettanti e professionisti a esibirsi liberamente in strade, piazze e luoghi pubblici per celebrare il solstizio d'estate e la musica come linguaggio universale, accessibile a tutti e senza barriere.

Per celebrare la Festa della Musica, numerosi appuntamenti animeranno la Riviera. A Bordighera, sabato 21 giugno alle 17, il Tempio Valdese ospiterà il concerto per organo "Incanto d'Organo" con il M° Marco Peron, a ingresso libero. Sempre sabato 21 giugno, alle 16, a Bajardo la Festa Europea della Musica sarà celebrata con il concerto ad arco "Note danzanti e versi da sogno" nelle sale del Castello. A Ospedaletti, la Festa della Musica si terrà il 21 giugno dalle 18.30 presso il portico del Municipio e Piazza San Giovanni, a cura dell'associazione culturale Ars Longa. A Sanremo, il Teatro dell'Opera del Casinò presenterà un concerto per la Festa della Musica con il Trio di Enrico Intra, musiche di Edward Elgar, Astor Piazzolla e Benjamin Britten. Ma non solo, nella città dei fiori saranno coinvolte varie strutture sin dal mattino a partire alle 10.30 da un intrattenimento musicale con il Duo Beat Less al Mercato Annonario per proseguire per tutta la giornata e terminare al Forte di Santa Tecla alle 21 con la ‘Festa della Musica per Lelio Luttazzi’ con Freddy Colt and his swings kids (festa della musica 2025 - locandina)

Il cuore pulsante degli eventi sarà a Imperia, dove prende il via la 45ª edizione della Festa di San Giovanni e la 17ª MercantIneja, in programma dal 20 al 29 giugno tra Banchina Aicardi e Calata G.B. Cuneo. L'evento, organizzato dal Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi e dalla Città di Imperia, offrirà un programma ricchissimo che spazia da spettacoli musicali e teatrali ad attività per bambini, mostre, momenti culturali e sportivi. Fulcro della manifestazione sarà Ineja Food, il brand gastronomico che proporrà piatti della tradizione ligure e nuove proposte di qualità, con un piatto "d.o.c." a rotazione ogni sera. La fiera MercantIneja, tornata alla sua originaria location di Calata G.B. Cuneo, accoglierà espositori da tutta Italia con un'ampia offerta artigianale e commerciale (il programma a questo link)

Per gli amanti dell'arte e della letteratura, sabato 21 giugno alle 18, nel Giardino di Irene Brin a Sasso di Bordighera, si terrà un omaggio a Ernesto Franco con la presentazione del libro "Io sono stato" (Einaudi Editore), con l'intervento di Mauro Bersani. A Ventimiglia, sabato 21 giugno alle 18, la Galleria d'Arte S. Agostino ospiterà l'inaugurazione della mostra "Astrazione Geometrica Chavanis", con intervento critico di Francesca Bogliolo e un incontro con l'artista alle 18.30. A Perinaldo, sabato 21 giugno alle 16.30, si terrà la terza edizione del Concorso Letterario “Dalle antiche pietre misteri, profumi e sapori del Noir”, che quest'anno omaggia Giandomenico Cassini nel 400° anniversario della sua nascita. Sarà presentata in anteprima nazionale l'antologia "Tecnologie del futuro".

Non mancano gli eventi legati al benessere e alla natura. A Bajardo, domenica 22 giugno, dalle 10.30 fino a sera, la Chiesa Vecchia ospiterà un evento di Campane Tibetane e Yoga. Sempre a Bajardo, domenica 22 giugno alle 15, si terrà la sesta edizione di "TaxiTerapia" – 6° Memorial Guido D'Ambrosio, con giri "terapeutici" a bordo di auto storiche da rally per gli ospiti della Comunità Alloggio ‘Antonio Taggiasco’ e la partecipazione straordinaria di associazioni del territorio. Il Museo Della Lavanda di Carpasio riaprirà i battenti sabato 21 giugno, dopo un importante rifacimento del tetto, e accoglierà i visitatori nei fine settimana dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. A Tovo Faraldi, sabato 21 giugno alle 18, presso "U Gumbu de Nuccio", si terrà un evento di "Metodi d'assaggio: Abbinamento dell'olio d'oliva al cibo" in collaborazione con OAL (Organizzazione Assaggiatori Liguria).

Altri appuntamenti da segnalare includono la "Notte Romantica" a Taggia in Piazza Cavour il 21 giugno alle 21, con musica e danza acrobatica, nell'ambito de "I Borghi Più Belli d'Italia". A Arma, il 22 giugno dalle 8 alle 20, si terrà la Fiera Promozionale "Negozi Città Viva" in Via Queirolo. Il 26 giugno, sempre ad Arma, il lungomare ospiterà "Artigianato Sotto le Stelle" dalle 17 alle 24, con stand di artigianato creativo. A Riva Faraldi, in Piazza della Chiesa, il 21 giugno alle 21.30, andrà in scena "Cacelotti e Ciantafurche", uno spettacolo di Lucetto Ramella con la regia di Alessandro Manera, con apericena e servizio bar a partire dalle 19.30 a cura della Proloco dei Faraldi.

La commedia rievoca gli eventi significativi del 1908 che portarono all'unificazione di Porto Maurizio e Oneglia. La trama si concentra sulla forte volontà popolare che gettò le basi per questa unificazione storica. Molti sono i riferimenti a fatti reali dell'epoca, come la raccolta di firme, il doppio corteo che si unì con entusiasmo a metà strada, e i grandi progetti infrastrutturali quali la ferrovia Garessio-mare, l'acquedotto del Tanaro, il porto unico e la strada a mare per Diano Marina. Un elemento centrale della rappresentazione è la comicità, che scaturisce principalmente dall'eterno campanilismo tra "Cacelotti" (gli abitanti di Porto Maurizio) e "Ciantafurche" (quelli di Oneglia). I battibecchi tra i due coniugi protagonisti richiamano la struttura e le caratteristiche classiche della commedia popolare, riproposte attraverso ritmi e cadenze di recitazione tipiche del genere teatrale.

A Ospedaletti, domenica 22 giugno, dopo il successo dell'anno scorso, si ripropone 'Aperiacciuga', un appuntamento molto gradito a residenti e turisti. A partire dalle ore 18 nello stand allestito sulla Pista Ciclopedonale di fronte al Palazzo Comunale, i volontari del Descu Spiaretè propongono un cartoccio abbondante di acciughe fritte sul posto ed un bicchiere di buon vino, con sottofondo musicale, l'ideale per creare un'atmosfera allegra e goliardica, accompagnata da buon cibo, come nello spirito che anima da sempre il Descu Spiaretè e il suo leader Aldo 'Pantera' Germinale. A Bordighera, sabato 21 giugno dalle 18, la Casa per Ferie della Fondazione ATM cambia nome e si apre al pubblico come Hotel Riviera Belsoggiorno, con un aperitivo a bordo piscina, una mostra d'arte di Claudio Marciano e esibizioni musicali di artisti locali.

Infine, per un weekend ricco di suggestioni, da non perdere le tradizionali Infiorate che si terranno in diverse località in occasione del Corpus Domini (che nel 2025 cade domenica 22 giugno), come a Diano Marina, Duano Castello e Diano Calderina, dove tappeti floreali addobberanno le piazze.

Le Infiorate del Corpus Domini sono una tradizione religiosa e artistica molto sentita in diverse località italiane e consistono nella realizzazione di tappeti floreali lungo le strade e le piazze dei borghi, creando veri e propri quadri o mosaici effimeri. Questi tappeti sono composti utilizzando esclusivamente petali di fiori (precedentemente raccolti e selezionati per colore), foglie, semi, erbe e talvolta anche trucioli colorati. I disegni sono spesso ispirati a temi religiosi, simboli eucaristici o scene sacre, ma possono anche includere motivi ornamentali. Il lavoro di preparazione è meticoloso e coinvolge intere comunità: nei giorni precedenti la festività, volontari di ogni età si dedicano alla raccolta dei fiori, alla separazione dei petali e alla preparazione dei bozzetti. La notte precedente il Corpus Domini o le prime ore del mattino, gli "infioratori" lavorano chinati a terra per disegnare i motivi e posizionare migliaia di petali, creando suggestive opere d'art.

A Diano Castello, il 21 giugno, torna "Gin nel Borgo Festival", una serata dedicata alla scoperta di gin artigianali liguri con degustazioni e musica live. Appuntamento, dalle ore 18 alle 24, in piazza Matteotti e in varie location del centro storico con cena itinerante e proposte musicali di diverso genere, per trascorrere una piacevole serata tra vie e le piazzette di uno dei Borghi più belli d’Italia. L’iniziativa è in programma dalle ore 18 alle 24, con servizio di bus navetta gratuito (capolinea in via Cesare Battisti, angolo via Capocaccia, a Diano Marina e all’ingresso del borgo di Diano Castello).



Per gli amanti del mistero, Triora, il "Paese delle Streghe", riproporrà il suo affascinante "Ghost Tour Triora" il 21 giugno. Gli Storyteller Giovanni De Mattia e Brigida Melga guideranno con le loro lanterne i partecipanti in una passeggiata notturna tra storia, leggenda e folklore. Miti, superstizioni, conoscenze perdute e storie legate al più celebre processo per stregoneria della storia italiana si intrecceranno in un percorso emozionante, autentico e coinvolgente alla scoperta del lato oscuro del Paese delle Streghe (info e prenotazioni).



E per gli sportivi con un occhio all'ambiente, sabato 21 giugno a Sanremo si terrà la Run for the Whales 2025, una mezza maratona (21k), una 10km non competitiva e una 3km per tutti, lungo la pista ciclopedonale della Riviera dei Fiori, a sostegno dell'Istituto Tethys ONLUS per la tutela di balene e delfini.

La zona di partenza e arrivo, come tributo alla Festa Europea della Musica, vedrà l’esibizione dal vivo del rapper Ranzy. Tutto il pubblico potrà assistere dalle tribune del campo di atletica di Pian di Poma (l’area interna sarà infatti riservata solo agli atleti). Ranzy, oltre alla sua tecnica, si distingue per l’impegno sociale, con brani che affrontano temi come la violenza sulle donne, il bullismo e la depressione.

Per la 10 Km e Family Run start alle 17.45 e per l’Half Marathon alle 19.15. La cerimonia di premiazione di 10 Km e Family Run sono previste alle ore 18.45, quella della mezza maratona alle ore 21.

Dunque preparatevi a vivere un fine settimana indimenticabile, tra tradizione, innovazione e divertimento per tutti i gusti.

Per conoscere nel dettaglio luoghi e orari degli eventi proposti e di molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

