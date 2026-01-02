La stagione teatrale del Casinò di Sanremo riparte a gennaio 2026 tra grandi nomi, classici e nuovi sguardi sul presente

La stagione teatrale del Casinò di Sanremo riparte a gennaio 2026 con un cartellone ricco di grandi nomi e appuntamenti di qualità, dopo il successo dei primi due spettacoli autunnali con Ezio Greggio e Stefano Fresi. Una programmazione che conferma la volontà di mantenere vivo il rapporto diretto con il pubblico, proponendo sia grandi classici del teatro sia testi capaci di raccontare la contemporaneità. Il nuovo anno si apre domenica 11 gennaio alle 21 con Indovina chi viene a cena?, celebre commedia di William Arthur Rose portata in scena da Cesare Bocci e Vittoria Belvedere, con arrangiamento di Mario Scaletta e regia di Guglielmo Ferro. Un testo che affronta con ironia e profondità il tema delle differenze e dell’integrazione, oggi più attuale che mai, mantenendo intatta la forza del messaggio sociale che lo rese un classico del cinema e del teatro.

Sabato 24 gennaio, sempre alle 21, sarà la volta di Giampaolo Morelli con Scomode verità e 3 storie vere, un monologo irriverente e sincero in cui l’attore si racconta attraverso aforismi, riflessioni e tre episodi autobiografici che offrono al pubblico un ritratto inedito e confidenziale, accompagnato dalle musiche dal vivo del Maestro Sergio Colicchio. Il cartellone proseguirà domenica 15 marzo con il grande vaudeville di Georges Feydeau Sarto per signora, interpretato da Max Pisu e Chiara Salerno, una commedia brillante e dal ritmo frenetico, ricca di equivoci e colpi di scena. Martedì 31 marzo andrà in scena Contrazioni pericolose, scritta e diretta da Gabriele Pignotta, con Rocío Muñoz Morales, Giorgio Lupano e lo stesso Pignotta, uno spettacolo che mescola comicità e introspezione raccontando le paure e i desideri di una generazione in cerca di equilibrio.

Venerdì 24 aprile sarà protagonista Massimo Popolizio con Furore, tratto dal celebre romanzo di John Steinbeck: un intenso racconto civile che dà voce alla dignità degli ultimi, accompagnato dalle musiche dal vivo di Giovanni Lo Cascio. La stagione si chiuderà venerdì 22 maggio con Le nostre donne di Eric Assous, interpretato da Luca Bizzarri, Enzo Paci e Antonio Zavatteri, una commedia brillante e dissacrante che indaga amicizia, sentimenti e fragilità maschili.

I biglietti sono disponibili online e presso la biglietteria del Teatro del Casinò, aperta nei giorni e negli orari indicati. Sono previste agevolazioni per abbonamenti, studenti, associazioni e persone fragili con accompagnatore. Tutti gli eventi sono acquistabili anche sulla piattaforma di vendita online dedicata