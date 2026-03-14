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Eventi | 14 marzo 2026, 11:35

Maltempo, rinviata a domenica 22 marzo la sagra del carciofo a Ospedaletti

Resta confermato l'appuntamento “Open Day – Porte aperte in Sala Banda”

Maltempo, rinviata a domenica 22 marzo la sagra del carciofo a Ospedaletti

Rinviata la sagra del carciofo a Ospedaletti. A causa delle negative previsioni meteo, l'evento in calendario domani, domenica 15 marzo, è stato rinviato di una settimana e si terrà, perciò, domenica 22 marzo.

Resta confermato l'appuntamento “Open Day – Porte aperte in Sala Banda” in programma sempre domani alle 16 presso il centro polivalente La Piccola a cura della Florelia.

La nuova Banda Folk di Ospedaletti sarà tra le protagoniste del grande Corso Fiorito 'Sanremo in Fiore' di domenica 29 marzo a Sanremo. L'incontro è aperto a tutti.

 

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