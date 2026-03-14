Maltempo, rinviata a domenica 22 marzo la sagra del carciofo a Ospedaletti

Rinviata la sagra del carciofo a Ospedaletti. A causa delle negative previsioni meteo, l'evento in calendario domani, domenica 15 marzo, è stato rinviato di una settimana e si terrà, perciò, domenica 22 marzo.
Resta confermato l'appuntamento “Open Day – Porte aperte in Sala Banda” in programma sempre domani alle 16 presso il centro polivalente La Piccola a cura della Florelia.
La nuova Banda Folk di Ospedaletti sarà tra le protagoniste del grande Corso Fiorito 'Sanremo in Fiore' di domenica 29 marzo a Sanremo. L'incontro è aperto a tutti.