A Camporosso il festival olistico di salute e benessere

Due giornate dedicate al benessere globale della persona, in cui corpo, mente e spirito si incontrano in un unico percorso armonico.
Il festival Lucente propone un’esperienza immersiva tra discipline olistiche, momenti di approfondimento e spazi espositivi, offrendo al pubblico l’opportunità di prendersi cura di sé in modo naturale e consapevole.
Durante entrambe le giornate, i visitatori potranno partecipare a lezioni di yoga, sessioni di meditazione in cerchio accompagnate dal suono del tamburo sciamanico e momenti di rilassamento guidati da musica in frequenze benefiche.
All’interno della struttura sarà presente un’area dedicata ai trattamenti, dove circa venti operatori olistici proporranno diverse pratiche, dal massaggio al counseling, in un ambiente arricchito da un sottofondo musicale a 432 Hz..
Non mancherà uno spazio dedicato a brevi conferenze tematiche, pensate per offrire spunti, consigli e strumenti utili al benessere fisico, energetico e spirituale.
I visitatori potranno inoltre passeggiare tra stand espositivi di prodotti naturali e manufatti ecosostenibili, presentati direttamente dai loro creatori, con possibilità di acquisto.
Momento speciale della manifestazione sarà la giornata di domenica, durante la quale si terrà un suggestivo “bagno sonoro” con didgeridoo e campane tibetane.
All’ingresso sarà disponibile una locandina con il programma completo delle attività.
L’evento è organizzato da ACEB – Associazione Culturale Eventi Benefici, creato e curato dalla volontaria Patrizia Giusta, con il patrocinio della Città di Camporosso.
Un’esperienza unica, coinvolgente e rigenerante, pensata per lasciare un ricordo profondo.