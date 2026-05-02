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Eventi | 02 maggio 2026, 07:19

Tra carruggi e storia a Meditaggiasca: successo per il teatro itinerante sugli uomini illustri di Taggia

Oggi alle 15:30 ultima replica con partenza da piazza Cavour

Pubblico numeroso e generoso ieri, a Meditaggiasca, per lo spettacolo di teatro itinerante "Taggia e i suoi uomini più illustri. Da San Benedetto a Salvatore Revelli". Oggi alle 15:30 ultima replica con partenza da piazza Cavour.

Fra piazzette, carruggi e angoli suggestivi un sorprendente San Benedetto, interpretato da Gioacchino Logico, ha raccontato la sua storia coinvolgendo in qualche caso i presenti. Un Pasquale Anfossi "arrabbiato" perché  Mozart gli aveva copiato dei pezzi (ma il finale è gaudente) ha visto impegnato Manuel Paroletti. Lo stesso che in questi giorni compare assoluto protagonista su Prime Amazon tv in tre puntate di "Experience Extreme". Graziella Tufo ha fatto rivivere Eleonora Curlo Ruffini, toccando i cuori dei presenti con alcuni passaggi di grande drammaticità. Giovanni Ruffini, affidato a Marco Silvano Corradi, ha ricordato vicende, eroismi e trionfi risorgimentali. Particolari quasi sconosciuti su Salvatore Revelli, il maggiore scultore dell'800, autore della statua della Madonna Miracolosa di Taggia, sono stati rivelati da un superbo Marino Longo. Le introduzioni dei personaggi sono state curate dal giornalista Gianni Micaletto. I testi sono dello stesso Marco Corradi.

Redazione

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