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Musica | 02 maggio 2026, 07:53

Ad Ospedaletti swing ed editoria in ricordo di Valerio Venturi

S’inizia sabato 16 maggio, alle ore 21, presso La Piccola con un concerto del Mandolinology Quartet, ultima “creatura” di Freddy Colt

Ad Ospedaletti swing ed editoria in ricordo di Valerio Venturi

Con la primavera torna ad Ospedaletti, come ogni anno, il memorial dedicato al giornalista e scrittore Valerio Venturi (1979-2018), con la IX edizione de “Il Cantico della Bellezza”. L’Amministrazione comunale su proposta del Centro Studi Musicali “Stan Kenton”, dell’Accademia della Pigna e del Sodalizio “Alfieri di Castel Bajardo”, ha sostenuto l’iniziativa per ricordare un intellettuale ospedalettese prematuramente scomparso e il programma, anche quest’anno, rispecchia i gusti, gli interessi e le esperienze lavorative di Valerio nei campi della musica, della letteratura, del costume e dell’informazione. 

S’inizia sabato 16 maggio, alle ore 21, presso La Piccola con un concerto del Mandolinology Quartet, ultima “creatura” di Freddy Colt, musicista e agitatore culturale della Riviera. Questo quartetto propone “swing da camera” ovvero brani sincopati, sia noti che d’autore, in una versione intimistica e rigorosamente acustica. Ad affiancare il mandolinista Freddy Colt ci saranno il flautista imperiese Marco Moro, il chitarrista siciliano Fofo Bruccoleri e il contrabbassista sanremese Mauro Parrinello. Il Mandolinology Quartet è stato recentemente apprezzato al Teatro Salvini di Pieve di Teco, come evento della prestigiosa rassegna teatrale, e inaugurerà a giugno l’Unojazz Festival di Sanremo aprendo il concerto del trio di Franco D’Andrea. Il concerto sarà presentato da Paola Silvano, vicepresidente del Centro Studi Musicali “Stan Kenton”.

Il secondo appuntamento è dedicato al giornalismo e all’editoria. Venerdì 22 maggio, alle ore 17, sempre a La Piccola, verrà presentato il 56° numero della rivista “The Mellophonium”, la testata di critica musicale fondata da Freddy Colt insieme a Valerio Venturi nel 1999. La pubblicazione è dedicata al tema “Musica & Filosofia” con contributi di firme celebri e anche di docenti e studenti, in modo da stimolare la creatività, la ricerca e offrire un’occasione di confronto sulla profondità dell’ispirazione musicale. Nel numero sono presenti scritti, tra gli altri, di Dario Salvatori, Alberto Moreno, Sandro Soleri, Ferdinando Molteni, Giuseppe Arcadio Losa, Riccardo Sasso. A coordinare l’incontro sarà il direttore responsabile Romano Lupi. Il pomeriggio sarà punteggiato da interventi musicali del polistrumentista Carlo Ormea. Nell’occasione l’interessante numero del “Mellophonium” sarà distribuito gratuitamente a tutti i partecipanti.

Redazione

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