Ad Ospedaletti swing ed editoria in ricordo di Valerio Venturi

Con la primavera torna ad Ospedaletti, come ogni anno, il memorial dedicato al giornalista e scrittore Valerio Venturi (1979-2018), con la IX edizione de “Il Cantico della Bellezza”. L’Amministrazione comunale su proposta del Centro Studi Musicali “Stan Kenton”, dell’Accademia della Pigna e del Sodalizio “Alfieri di Castel Bajardo”, ha sostenuto l’iniziativa per ricordare un intellettuale ospedalettese prematuramente scomparso e il programma, anche quest’anno, rispecchia i gusti, gli interessi e le esperienze lavorative di Valerio nei campi della musica, della letteratura, del costume e dell’informazione.

S’inizia sabato 16 maggio, alle ore 21, presso La Piccola con un concerto del Mandolinology Quartet, ultima “creatura” di Freddy Colt, musicista e agitatore culturale della Riviera. Questo quartetto propone “swing da camera” ovvero brani sincopati, sia noti che d’autore, in una versione intimistica e rigorosamente acustica. Ad affiancare il mandolinista Freddy Colt ci saranno il flautista imperiese Marco Moro, il chitarrista siciliano Fofo Bruccoleri e il contrabbassista sanremese Mauro Parrinello. Il Mandolinology Quartet è stato recentemente apprezzato al Teatro Salvini di Pieve di Teco, come evento della prestigiosa rassegna teatrale, e inaugurerà a giugno l’Unojazz Festival di Sanremo aprendo il concerto del trio di Franco D’Andrea. Il concerto sarà presentato da Paola Silvano, vicepresidente del Centro Studi Musicali “Stan Kenton”.

Il secondo appuntamento è dedicato al giornalismo e all’editoria. Venerdì 22 maggio, alle ore 17, sempre a La Piccola, verrà presentato il 56° numero della rivista “The Mellophonium”, la testata di critica musicale fondata da Freddy Colt insieme a Valerio Venturi nel 1999. La pubblicazione è dedicata al tema “Musica & Filosofia” con contributi di firme celebri e anche di docenti e studenti, in modo da stimolare la creatività, la ricerca e offrire un’occasione di confronto sulla profondità dell’ispirazione musicale. Nel numero sono presenti scritti, tra gli altri, di Dario Salvatori, Alberto Moreno, Sandro Soleri, Ferdinando Molteni, Giuseppe Arcadio Losa, Riccardo Sasso. A coordinare l’incontro sarà il direttore responsabile Romano Lupi. Il pomeriggio sarà punteggiato da interventi musicali del polistrumentista Carlo Ormea. Nell’occasione l’interessante numero del “Mellophonium” sarà distribuito gratuitamente a tutti i partecipanti.